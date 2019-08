NEW YORK, Estados Unidos.- Con el objetivo de promover la contribución de República Dominicana en las Grandes Ligas del Béisbol, el Ministerio de Turismo de República Dominicana (MITUR) realizó recientemente el «Dominican Day at the Ballpark» (Día de República Dominicana en el Parque) en los estadios Progressive Field, de Cleveland; Yankee Stadium, de Nueva York; y el Fenway Park, de Boston.

Durante estas celebraciones fueron otorgadas becas a varios estudiantes dominicanos en reconocimiento a sus logros académicos, además de ofrecer un saludo a los jugadores dominicanos en Grandes Ligas, quienes han dado tanto al juego y han ayudado a que el deporte sea lo que es hoy en día.

“Es todo un honor poder realizar estas actividades dedicadas a República Dominicana en los principales estadios de Estados Unidos, que representan una plataforma extraordinaria para exponer nuestro producto turístico en este mercado, por estar el béisbol entretejido en la cultura dominicana,” manifestó Lucien Echavarría, directora de la Oficina de Promoción Turística (OPT) en la Costa Norte de Estados Unidos.

Durante el acto de reconocimiento en el terreno de juego del Yankee Stadium, además de Echavarría, estuvo presente el congresista de origen dominicano, Adriano Espaillat.

Antes de cada juego, el público asistente tuvo la oportunidad de disfrutar de auténtica música dominicana, con grupos en vivo tocando bachata y merengue y también tomarse fotos en cabinas fotográficas con temática dominicana.

En tanto, al inicio de cada partido el logo de Mitur y un video promocional del destino República Dominicana fue mostrado en todo su esplendor.

Cada «Dominican Day at the Ballpark» permite que el país muestre que el béisbol es más que un pasatiempo, ya que es una fuente importante de identidad y orgullo para la cultura dominicana.

El «Dominican Day at the Ballpark» continuará realizándose en diferentes estadios USA, entre los que figuran:

22 de agosto: Bravos de Atlanta (Braves vs. Marlins)

26 de agosto: Padres de San Diego (Padres vs. Dodgers)

3 de septiembre: Nacionales de Washington (Nationals vs. Mets)

9 de septiembre: Astros de Houston (Astros vs. Angels)

12 de septiembre: Rangers de Texas (Rangers vs. Oakland Athletics)

27 de septiembre: Phillies de Filadelfia (Phillies vs. Marlins)