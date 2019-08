Restaurantes de Santo Domingo, Santiago y Punta Cana en American Meat Fest

Foto: Filete de Res Certifed Angus Beef por el Chef Francis Pena

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Durante todo un mes a partir del 19 de agosto, más de 30 de los mejores restaurantes de Santo Domingo, Santiago y Punta Cana prepararán un menú especial a tres tiempos con una propuesta gastronómica única donde los comensales podrán elegir un plato de Certifed Angus Beef, la primera marca premiun de carnes de res del mundo

Entonces, los amantes de la carne estarán de fiesta. El American Meat Feast une a más de 30 restaurantes en una plataforma que brinda una propuesta completa de cortes de carne americana con el maridaje perfecto.

La plataforma, además de reunir reconocidos chefs, tiene como propósito agregar valor entregando informaciones sobre cortes, términos de cocción y maridajes para llevar a los amantes de la carne en un recorrido que los ayude a entender qué comen y cómo lo comen.

Es decir, para que el consumidor pueda repetir la experiencia en cualquier otro momento.

Leandro Díaz, Luigi Puello, Francis Pena, Alberto Martín, Paulette Tejada y Nicolas Frigerio son parte de los rostros que se integran a esta plataforma y brindan platos emblemáticos en las redes.

¿Qué cortes? Cerdo Americano, carnes consistentes, de alta calidad y seguridad; o ave premiun (pato, gallina kiki) completando la experiencia con un maridaje exquisito, tanto para quienes buscan el equilibrio perfecto de sabores, entre comida y bebida, como para aquellos que buscan combinar la experiencia y las texturas.

Esta actividad desarrollada por Petroantillana cuenta con el apoyo de U.S. Meat Export Federation, una organización sin fines de lucro que representa a los productores de ganado, empacadores, procesadores, proveedores, compañías exportadoras, grupos promotores de granos, organizaciones de granjas y empresas de la agroindustria de Estados Unidos y US Pork.

Restaurantes participantes.

Santo Domingo: Nipau, Sonoma, Peperoni, Victoria by PH, Elizondo, El Gallego, Mitre, Bottega Fratelli, Allegra, Don Néstor Parrillada, Barelo, Factory, Cantin Bar & Kitchen, Mónaco Bistro, Casa Vera, Casa de España, Santo Domingo Country Club, Tony Roma´s, Friday’s, P.F. Chang’s, La Proa Bistro, entre otros; Santiago: El tablón latino, La Taberna de Pepe, KGB Bistro, Noah, Friday’s; Punta Cana: Noah Bávaro, The grill, Playa Blanca restaurant, Brassa grill and bar.

Sobre Petroantillana

Empresa distribuidora de alimentos, con más de quince años en el mercado ha consolidado sus operaciones con una muestra fehaciente de que la calidad es su norte. La distribuidora inició sus operaciones con la visión de servir al sector de hoteles y restaurantes con productos congelados. Luego de varios años de experiencia en este rubro, expandió sus operaciones para introducir en el mercado nuevos productos en la categoría de lácteos y alimentos secos.