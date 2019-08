Resumen económico: Inflación de 0.47 %, cae inversión extranjera y Argentina tiembla

BCRD informa que el IPC de julio registró una variación de 0.47 %

Santo Domingo, República Dominicana.– El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) informa que el índice de precios al consumidor (IPC) registró una variación de 0.47 % en julio de 2019, situando la inflación acumulada de los primeros siete meses del año en 1.64 %.

El informe del BCRD señala que con este resultado la inflación anualizada medida desde julio 2018 hasta julio de 2019 se ubicó en 1.40 %, por debajo del límite inferior del rango meta de 4.0%±1.0 % establecido en el Programa Monetario.

Respecto a la inflación subyacente anualizada, el BCRD indicó que la misma registró una tasa interanual de 2.04 %. Este indicador estima las presiones inflacionarias de origen monetario, aislando las variaciones de precios de algunos bienes agropecuarios volátiles, bebidas alcohólicas, tabaco, así como de los combustibles y de algunos servicios administrados como la energía eléctrica y el transporte, permitiendo de esta forma extraer señales más claras para la conducción de la política monetaria.

Banco Central realizó su “I Fórum para empresas de tecnología financiera”

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) realizó el “I Fórum para empresas de tecnología financiera” (FINTECH), cuyo objetivo es, según expresó el gobernador, licenciado Héctor Valdez Albizu, “proporcionar a las empresas de tecnología financiera del país las herramientas que contribuyan a su funcionamiento y desarrollo, en un contexto cambiante y competitivo, donde las empresas de este sector incursionan con nuevos productos y servicios”.

Al hablar en el acto de apertura del fórum, llevado a cabo en el auditorio del BCRD, Valdez Albizu señaló que las FINTECH son una tendencia mundial, indicando que, según el “Informe Fintech en América Latina 2018” del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, fueron identificados 1,166 emprendimientos orientados a las tecnologías financieras, un 66 %, por encima de los 703 emprendimientos existentes para el año 2017, siendo este un incremento extraordinario.

Asociación Herrera afirma crecimiento de primer semestre 2019 confirma ralentización de economía

El presidente de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), Ing. Leonel Castellanos Duarte, aseveró que el anuncio formulado por el gobernador el Banco Central respecto a que la economía cerró con un crecimiento del 4.7% en el primer semestre de 2019, personifica la confirmación de que, efectivamente, la economía dominicana está sufriendo una ralentización muy marcada

Señaló que el tras la economía crecer un +5.7% durante el primer trimestre 2019 (T1-2019), el incremento resultó mucho más bajo en el segundo trimestre del año (T2-2019), con solamente +3.7%.

“Y aún peor, el crecimiento del mes de junio del 2019 fue de apenas un 2.6%, o sea, la mitad del ritmo de crecimiento (+5.25%) que las autoridades estaban esperando hasta el momento para todo el año 2019”, acotó el dirigente empresarial.

Harán un nuevo Hotel Radisson Punta Cana

Radisson Hotel Group representada por sus ejecutivos Tom Osborn y Terry Sanders y Grupo Naco, presidido por Johnny Bernal y en sociedad con Inversiones Mi Retiro SRL y Downtown Punta Cana, firmaron el acuerdo que permitirá a estos socios el desarrollo del nuevo hotel Radisson Punta Cana.

Estará localizado en el gran espacio de entretenimiento Downtown Punta Cana y contará con 130 habitaciones. La apertura del hotel se estima para abril 2021. Esta zona cuenta ya con restaurantes, parque de diversiones, club atlético, desarrollo inmobiliario y otros establecimientos de marcas internacionales.

Grupo Naco opera actualmente el Radisson Santo Domingo y cuenta con una amplia experiencia en el manejo y operación de hoteles desde el 1972.

Las demás empresas en el consorcio han diseñado y desarrollado el gran concepto Downtown que estratégicamente conecta a Bávaro y Punta Cana, en adición a otros proyectos inmobiliarios de clase mundial

UERS entregará más microcentrales hidroeléctricas

La directora de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS), Thelma Eusebio, aseguró ayer que ya están licitadas para el próximo año 13 microcentrales hidroeléctricas comunitarias, mientras que para lo que queda de este año estarían para entregar unas cinco.

La funcionaria dijo que dependiendo los kilos con que las microcentrales hidroeléctricas vayan a funcionar, el precio de éstas oscilan entre unos RD$20 millones o menos.

“Puede ser de RD$14 millones. Ese es el precio más o menos pero pueden haber de mayor cantidad”, señaló.

Dijo que la cantidad de energía que podrían aportar las cinco microcentrales al Sistema Nacional de Energía serían, en total, unos 110 kiloswatts, las cuales beneficiarían a 1,800 familias.

Aplicarán alza salarial, pero en base a Ley 187-17

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) llamó a sus miembros aplicar el aumento salarial de un 14%, aprobado recientemente por el Comité Nacional de Salario (CNS), pero en base a lo establecido en la Ley 187-17 con relación a la clasificación de la empresas.

Al mismo tiempo, la FDC dijo que si el Ministerio de Trabajo aplica la primera multa a comercios que no aumenten el salario bajo la Resolución 22-19 iniciarán paros escalonados hasta llegar a nivel nacional.

En una rueda de prensa realizada ayer, el presidente de la FDC, Iván García, enfatizó que imponer un alza salarial sin cumplir con la Ley 187-17 es provocar la quiebra de miles de micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), ya que será insostenible el pago de los salarios para ese sector.

Devaluación yuan abarataría importaciones de China

Los economistas Miguel Collado Di Franco y Pavel Isa Contreras consideraron ayer que la devaluación del yuan abaratará las importaciones procedentes de China, lo que beneficiaría tanto a los consumidores como a los importadores.

“Lo que va a pasar con los bienes chinos es que, en sentido general, se abaratarán frente a una devaluación de su moneda (el yuan)”, sostuvo Collado Di Franco, economista senior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES).

Planteó que cuando una moneda se devalúa, los bienes producidos en ese país tienen a ser inferiores los precios y eso abarata sus importaciones ante las demás monedas.

Indicó que para la República Dominicana lo que pudiera suceder, dependiendo de la devaluación y cuáles bienes más importa el país con el comercio con China, es que algunos bienes se abaraten “para nosotros importarlos”.

Expresó que siempre producir desde la República Dominicana será más caro para los inversionistas, a menos que sea zona franca, porque el país tiene unos costos muy altos.

EGE Haina invirtió más US$130 MM en energía en 2018

La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) presentó su memoria anual correspondiente a 2018, año en el que invirtió más de 130 millones de dólares en la instalación y puesta en marcha de 125 megavatios nuevos de energía.

Estas inversiones en generación de la empresa a favor del desarrollo de la industria eléctrica nacional comprendieron la instalación de un nuevo turbogrupo en la planta Barahona (52 MW), la rehabilitación de la Central Palenque (25 MW) y la construcción de la segunda fase del Parque Eólico Larimar (48.3 MW).

Con la entrada en operación de Larimar 2, su cuarto proyecto eólico, el 23% de la capacidad instalada de EGE Haina es renovable.

“Esta proporción representa un hito a resaltar en la materialización del compromiso de la empresa con la sostenibilidad”, aseguró Luis Mejía Brache, gerente general de EGE Haina, en la carta editorial del documento compendio.

Inversión Extranjera Directa hacia RD cae 29% en el 2018 dice la CEPAL

La Inversión Extranjera Directa (IED) hacia República Dominicana cayó 29% en el 2018, comparado con el 2017, estos son US$1,035 millones menos y totalizaron US$2,535 millones en el 2018, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Sin embargo, la magnitud de la caída debe relativizarse ya que, por una parte, el monto continúa superando el promedio del período 2010-2017 y, por otra parte, en 2017 se alcanzó el máximo de entradas de IED de los últimos 25 años (impulsado por la venta de un nuevo paquete accionario de la Cervecería Nacional Dominicana a Ambev por 926,5 millones de dólares). Con estos ingresos, en 2018 el país fue el noveno receptor de América Latina y el Caribe.

La contracción de la IED del país se debió principalmente a un descenso del 60,5% en el sector de comercio e industrias, si bien éste fue el segundo sector receptor (21% del total). También disminuyeron los flujos en el sector inmobiliario (que representó el 20% del total y mostró una baja del 5,1%), los servicios de exportación (zonas francas) (que son el 9% del total y presentaron una caída del 11,2%) y la minería (que alcanza al 7% del total y registró una baja del 54,9%). De este modo, el turismo fue la actividad que recibió más inversiones (un 34% del total), con un crecimiento del 21,3% con respecto a 2017.

La competencia desleal y el contrabando principal factor que afecta la competitividad

La competencia desleal y el contrabando es el principal factor que más afectan la competitividad según el ranking de factores que afectan la competitividad de las industrias correspondiente al trimestre abril-junio 2019.

En segundo lugar se encuentra el bajo nivel de actividad económica y la carga tributaria, de acuerdo al ranking que realiza trimestralmente por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), en el marco la Encuesta de Coyuntura Industrial (ECI).

En conjunto, son catorce factores que se consideran clave para una industria nacional competitiva. El Ranking determina en orden de importancia cuáles son los factores principales que inciden de forma negativa en la competitividad del sector industrial, así como su importancia y peso en un período coyuntural determinado.

República Dominicana y Haití diseñan estrategia para prevenir enfermedad del cultivo del cacao

La República Dominicana y Haití, conjuntamente con representantes del sector privado de ambos países, trabajan en la definición y aplicación de una estrategia común para prevenir una eventual aparición de la moniliasis, enfermedad que ataca el cultivo del cacao.

Esta iniciativa cuenta con la coordinación de la Dirección General de Cooperación Multilateral (Digecoom) dominicana y de las oficinas del Ordenador Nacional de los Fondos Europeos para el Desarrollo de las dos naciones.

Los combustibles bajan entre RD$0.70 y RD$6.00

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes informó que dispuso rebajas en los precios de todos los combustibles derivados del petróleo para la semana del 17 al 23 de agosto de 2019.

Según la disposición, a partir de este sábado el galón de gasolina premium se venderá a RD$226.60, con baja RD$3.20; el de gasolina regular a RD$211.70, rebaja de RD$3.30; el de gasoil regular a RD$174.50, una reducción de RD$1.60 y el de gasoil óptimo a RD$186.20, baja RD$2.20.

En tanto, el avtur costará RD$139.30 por galón, baja RD$2.20; el kerosene RD$165.40, cae RD$2.40 y el fuel oil a RD$107.46, disminuye RD$6.00.

El galón de Gas Licuado de Petróleo (GLP) costará RD$91.60, baja RD$0.70 y el Gas Natural continuará a RD$28.97 por metro cúbico, mantiene su precio.

CE propone ajustes a las salvaguardas para el acero

La Comisión Europea (CE) notificó este miércoles a la Organización Mundial del Comercio (OMC) unos ajustes a las medidas de salvaguarda en vigor para el acero, a fin de que sean más “eficaces” y limiten los perjuicios a la industria comunitaria.

La CE explicó en un comunicado que una investigación abierta a mediados de mayo ha mostrado que “las medidas han funcionado principalmente bien durante su primer año de implementación”, aunque las modificaciones propuestas están encaminadas a hacerlas más efectivas en cumplimiento con las normas de la OMC. Indicó que se podría ajustar el funcionamiento de las cuotas de algunos productos de acero, incluidos los laminados en caliente y los destinados al sector del automóvil. También que se podría actualizar la lista de exclusiones para los países en desarrollo teniendo en cuenta las estadísticas de importaciones más recientes.

Mauricio Macri anuncia medidas económicas

El presidente argentino, Mauricio Macri, anunció ayer, antes de la apertura de los mercados, una serie de medidas económicas y se responsabilizó del resultado de las primarias del domingo pasado, que perdió ampliamente.

“Sobre el resultado de las elecciones sepan que les entendí. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de Gobierno”, expresó el mandatario antes de anunciar las medidas que afectarán a “17 millones de trabajadores y a sus familias”.

Macri admitió que en su gestión dio preferencia a reformar necesidades estructurales para tener una base sólida, pero que tras escuchar lo que los argentinos “quisieron decir el domingo” en las urnas, va “a hacer lo imposible para seguir acompañándolos más que nunca en este camino”. Las mejoras se aplicarán para los trabajadores formales e informales, estatales y privados, y también para aquellos en relación de independencia y cuentapropistas. Entre las medidas, estableció el aumento del salario mínimo, que beneficiará a unos 2 millones de trabajadores. Para definir el porcentaje final del aumento, el Gobierno va a convocar al Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil, del que participan el Estado, los trabajadores y las empresas. Las medidas también apuntan a apoyar a las Pymes por la importancia que tienen en la economía.

La economía del euro frena en el segundo trimestre

El producto interior bruto de la eurozona (PIB) creció un 0,2 % en el segundo trimestre, la mitad que en los tres meses previos, en un frenazo debido en buena medida a las tensiones comerciales globales que han llevado a su principal economía, Alemania, a territorio negativo.

En el conjunto de la Unión Europea el PIB aumentó un 0,2 %, tres décimas menos que en el primer trimestre, según los datos publicados este miércoles por la oficina de estadística comunitaria, Eurostat, que confirmaron su estimación preliminar.

Si se compara con el segundo trimestre de 2018, el crecimiento fue del 1,1 % en la eurozona y del 1,3 % en la UE, también por debajo de las cotas anuales registradas entre enero y marzo (1,2 % y 1,6 %, respectivamente).

Groenlandia aclara que no está a la venta luego de rumores sobre posibilidad de que EE. UU. compre el territorio

WASHINGTON — Personas allegadas al presidente Donald Trump dijeron a The Associated Press que el mandatario ha hablado con asesores y aliados sobre la posibilidad de que Estados Unidos compre Groenlandia, a lo que el gobierno de la isla respondió que no está a la venta.

“Tenemos una buena cooperación con Estados Unidos y la vemos como una expresión de mayor interés en invertir en nuestro país y en las posibilidades que ofrecemos”, dijo el gobierno de Groenlandia en su sitio web. “Por supuesto, Groenlandia no está a la venta”, puntalizó.

El retraso de aranceles a China: un tímido «mea culpa» de Trump ante EEUU

El retraso en la aplicación de la subida arancelaria a ciertos productos chinos ha supuesto la primera vez que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reconocido públicamente que los gravámenes podrían «impactar» a los ciudadanos de su país, algo que hasta ahora había negado rotundamente.

«Es el primer reconocimiento por parte de la Administración de Trump de que los aranceles del presidente están perjudicando a los consumidores», señaló este miércoles a Efe Doug Barry, portavoz del Consejo de Negocios EEUU-China, que engloba a las compañías estadounidenses con intereses en el mercado del gigante asiático.

Para la asociación empresarial, esta demora «parece estar motivada por el deseo de evitar afectar a los consumidores durante la temporada de compras navideñas», una teoría que el propio Trump ha defendido en declaraciones a los periodistas.