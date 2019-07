Foto: Acento.com.do/Archivo/Antonio Isa Conde.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El ministro de la Energía y Minas, Antonio Isa Conde, saludó la decisión del presidente Danilo Medina, de no buscar la reelección para el año entrante, al tiempo que sugirió que el gobierno que vendrá sea de “gente nueva”.

A juicio de Isa Conde, el Presidente Danilo Medina ha actuado a la altura de las circunstancias históricas y ha tomado una decisión política correcta.

“A mí, en particular, no me sorprende, pues nunca dudé de la prudencia y la capacidad de reflexión del gobernante ante la reforma a la Constitución para optar por otro período”, sostuvo.

Antonio Isa Conde cree que con esta decisión el Presidente Medina fortalece el legado de su Gobierno, basado en estabilidad económica, atención especial a la población más vulnerable, con carácter inclusivo y de equidad, logros que no se pueden ocultar.

“Necesitamos que el próximo gobierno esté dirigido por gente nueva, con pensamiento fresco, comprometida y con una visión a largo plazo. Hoy sigue cobrando vigencia el slogan de la primera campaña de Danilo Medina: “Continuar lo que está bien, corregir lo que está mal y hacer lo que nunca se ha hecho”. Y a eso le añado: Con responsabilidad y principios”

A su juicio, hay momentos también en los que las sociedades tienen que asumir compromisos, y el compromiso que corresponde a los líderes de la República Dominicana en este momento es cerrar un capítulo reciente que causó incertidumbre e intranquilidad social y comenzar a construir una nueva forma de hacer política.

Abogó porque el país dé un salto hacia el futuro, con miras fundamentalmente a fortalecer la institucionalidad, porque con las debilidades institucionales la sociedad no puede avanzar a la velocidad que podría hacerlo.

Para el ministro y político es necesario curar las heridas. “Recomenzar y mirar hacia adelante con el propósito de alcanzar las metas de desarrollo del país. La discusión política de ahora en adelante debe estar fundamentada en ideas y principios, no en hipocresías baratas ni discursos grandilocuentes”, expresó.

Indicó que la responsabilidad de la persona que gobierne el país a partir de agosto de 2020 será muy grande, pues tendrá que tomar decisiones que se han ido aplazando por rencillas políticas y debilidades del sistema.

“Como he dicho en otras ocasiones: un funcionario público no puede pretender ser una moneda de oro que le guste a todos. Para seguir la senda del crecimiento y la estabilidad deben realizarse profundas reformas económicas, políticas e institucionales”, apuntó.

