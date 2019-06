Foto: Acento.com.do/Archivo

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) reiteró su defensa de la industria turística dominicana, resaltando los altos niveles de seguridad de que gozan los visitantes.

Indicó que un artículo del reconocido semanario TIME de los Estados Unidos, inicia con el título “5 U.S. Tourists Have Died In The Dominican Republic Since April. Should You Cancel You” (Cinco turistas de los Estados Unidos han muerto en República Dominicana desde abril. ¿Debe cancelar tu viaje?). Su lectura sugiere que no cancelar la reservación

Explica que TIME cita a Matthew Bradley, experto en seguridad, ex agente de la CIA y director de Seguridad Regional de “International SOS”, quien dijo: «No es un lugar demasiado peligroso. Todavía consideraría a la República Dominicana como un lugar seguro para ir».

Con más de 6 millones de turistas en los últimos dos años, registrar una tasa de criminalidad de por debajo de dos afectados por cada 100 mil, es un gran logro en seguridad turística, sostiene ASONAHORES.

Dijo que los expertos del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística del país (CESTUR), comentan que las estadísticas dominicanas son la envidia de los demás países de la región en las reuniones en las que participan y se intercambia información.

Señaló que la opinión de Bradley la confirma los resultados de la encuesta anual del Banco Central de la República en la que los turistas en general y los procedentes de Estados Unidos y Canadá, por ejemplo, en más de un 90% dicen que repetirán sus vacaciones en República Dominicana.

Evaluación de la República Dominicana hecha por los turistas extranjeros



El Banco Central de la República aplica de manera continua una encuesta 2 o 3 días por semana, para conocer la opinión, actitud y motivación de los turistas en los aeropuertos al momento de marcharse. En el 2018, se entrevistó a 12,469 personas.

El 96% de los turistas entrevistados en la encuesta anual de opinión dijo que se habían cumplido sus expectativas de viaje.

El año pasado la hospitalidad de los dominicanos y la tranquilidad del país motivaron el 22% de las visitas. Las principales motivaciones fueron calidad de las playas 35% y el clima 18%.

El 38% de los turistas vinieron al país por las referencias positivas recibidas de amigos y relacionados que vacacionaron en República Dominicana, y el 98% dijo regresaría al país para sus vacaciones.

Al evaluar la calidad de los servicios el 73.6% dijo que era excelente o muy buena y el 21.1% que era buena. El 87% dijo que el servicio de hoteles era excelente (34%), muy bueno (38%) o bueno (15%). El 95% dijo que la limpieza es excelente, muy buena o buena.

Turistas estadounidenses (año 2018)

HOSPITALIDAD Y TRANQUILIDAD. El 18% de los estadounidenses dijo que vino por la hospitalidad de los dominicanos y la tranquilidad del país.

REGRESAR AL PAÍS PARA VACACIONAR. El 99% de los turistas de Estados Unidos dijo que regresaría al país para vacacionar, en el segundo trimestre el 99%; y más del 70% declaró en la entrevista que regresaría a la misma región en que hizo sus vacaciones. Más del 94 % de los canadienses dijo que volverá al país.

CUMPLIMIENTO DE LAS EXPECTATIVAS DE LOS TURISTAS. Más del 96% de los estadounidenses declaró que en República Dominicana se cumplieron sus expectativas de viaje. En el caso de los canadienses los satisfechos son el 99%.

CALIDAD DE LOS SERVICIOS. El 94% de los norteamericanos evaluó los servicios turísticos del país como excelentes (32%), muy buenos 43% y buenos 17%. El 97% de los canadienses los calificó como excelentes (44%), muy buenos (35%) y buenos (19%).

SOBRE LOS PRECIOS. El 79% de los estadounidenses los evaluó como aceptables y el 14% como bajos. Sólo el 4% los consideró altos o muy altos. El 81% de los canadienses dijo que eran aceptables y el 14% bajos. El 4% dijo que eran altos o muy altos.

LAS ESTADÍSTICAS DE SEGURIDAD TURÍSTICA

República Dominicana es el destino turístico más seguro de América Central y el Caribe. El año pasado recibimos 6.5 millones de turistas de los cuales 2.3 millones eran estadounidenses. La tasa de delincuencia relacionada con turistas reportada por el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística fue de 1.5 por cada 100,000 turistas.

En los años 2009-2018 llegaron por vía aérea 51.2 millones de turistas de los cuales 17.1 millones vinieron desde los Estados Unidos y 7.3 desde Canadá. No existen antecedentes como las tres muertes. Son hechos aislados circunstanciales no recurrentes. Ninguna de estas muertes está vinculada a delincuencia.

HECHOS DELICTIVOS CONTRA TURISTAS (atracos). En el 2017 con 6.1 millones de turistas se reportaron 104 casos (1.6 por cada 100 mil), y en el 2018 con 6.5 millones de turistas, 89 casos (1.4 por cada 100 mil).