Tejera: Hacienda engaña sobre deuda para esconder su aumento

Foto: https://acento.photoshelter.com

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El economista Eduardo Tejera acusa al Ministerio de Hacienda de engañar sobre la deuda pública. Tildó de “engañoso e incorrecto comparar cifras no comparables” y aseguró que se lo hace para ocultar que la deuda pública “ha aumentado a nivel escandaloso y preocupante”.

“Hacienda admitió que en siete años ha colocado bonos soberanos en el exterior por US$ 13,822 millones, pero es aún mayor, y lo trata de justificar con un cuadro sobre el servicio de la deuda en que señala que han pagado US$ 14,345 millones de amortización de capital e intereses”, comparación que “es falsa y no brinda la correcta visión global” del asunto, manifestó.

También “es falso”, prosiguió, que la relación deuda total y el PIB sea de 38 % y aseguró que “en realidad es de 53 % del PIB, incluyendo la deuda del Banco Central, como hace el FMI”.

Recordó que para el año 2005 la deuda pública ascendía a US$ 6,822 millones, de los cuales los bonos soberanos representaban US$ 1,149 millones. Ocho años después, el gobierno de Leonel Fernández aumentó la deuda total a US$ 19,463 millones, un repunte neto de US$ 1,580 millones por año.

La colocación de bonos soberanos con Fernández aumentó a US$ 2,466 millones, “una cifra de incremento neto moderada”, sostuvo.

Pero es durante el gobierno del presidente Danilo Medina que la deuda pública “ha aumentado a nivel escandaloso y preocupante”, remarcó y respaldó su afirmación destacando que desde 2012 a junio de 2019 pasó de US$ 19,463 millones a US$ 35,400 millones.

En estos US$ 35,400 millones se incluye la última emisión de bonos de US$ 2,500 millones, “con lo que alcanzan a US$ 17,092, a razón de US$ 2,276 millones de aumento neto por año”, contabilizó.

El país, concluyó el economista, “tiene una deuda muy alta en comparación con los ingresos tributarios del Presupuesto Nacional, y cada vez el elevado servicio de la deuda estrangula más a las finanzas públicas, porque están en una centrífuga, de tomar prestado para pagar intereses y parte del principal”.

De hecho, el 23 % de los ingresos del Presupuesto Nacional se destinan para pagar intereses de la deuda pública y el 22 % para pagar las amortizaciones de capital. Ambos rubros suman el 45 % de los ingresos tributarios.

Por esa razón, prosiguó Tejera, “el gobierno de Medina del PLD necesita tomar prestado cada año más de US$ 4,400 millones bruto, una cifra enorme, para pagar el mismo servicio de la deuda anual, y para financiar el déficit fiscal de RD$ 75,000 este año”, equivalente a US$ 1,495 millones.

“La real necesidad de nuevas deudas internas y externas ha sido para financiar 12 años de déficit fiscales, cubrir en más del 50 % del servicio de la deuda pública y para realizar algunas obras de infraestructura”, destacó.

“Se podrán imaginar el monto de nuevas deudas acumuladas para financiar 12 años de déficits fiscales, el elevadísimo aumento de la empleomanía del gobierno que en siete años se duplicó y los gastos de nóminas y compras del Estado, que pasaron de RD$ 126,542 millones en el 2012 a la suma de RD$ 284,605 millones en el 2019, más del doble en nóminas en siete años”, agregó Tejera.

El economista alertó por todo ello que “el gran aumento de la deuda pública y su pago de principal e intereses son un peligro para viabilidad fiscal a mediano plazo”.