Foto: Acento.com.do/Archivo.

Santo Domingo, 28 may (EFE).- República Dominicana avanza «a pasos firmes» para formalizar su adhesión al Acuerdo sobre las Medidas del Estado Rector del Puerto (Amerp) destinado a prevenir y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada en el país, destacó este martes la oficina de la FAO en la nación.

El acuerdo, promovido por la FAO a nivel mundial, tiene como objetivo evitar que las embarcaciones que han practicado la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (Indnr) utilicen los puertos para descargar sus capturas o acceder a reabastecimiento y servicios portuarios.

El Amerp es considerado por la comunidad internacional como el medio más rentable y potente para hacer frente a la pesca Indnr, destacó en un comunicado la oficina local de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO)

«Este acuerdo se encuentra bajo consideración de las autoridades competentes, las cuales han manifestado su intención de formalizar la adhesión y han encaminado el proceso nacional para que el país sea parte de este convenio internacional en el futuro próximo», aseguró Carmelo Gallardo, representante de la FAO.

Gallardo explicó que el Gobierno de República Dominicana, a través del Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura (Codopesca), solicitó a FAO asistencia técnica para evaluar las necesidades nacionales para implementar el tratado y formular una estrategia nacional y una hoja de ruta que permitan al país fortalecer su capacidad para hacer frente a la pesca ilegal.

En respuesta, agregó, en septiembre de 2018 se realizó un taller que contó con la participación de más de 50 representantes de las instituciones nacionales responsables, quienes consensuaron una estrategia nacional y hoja de ruta para la adopción del Amerp.

El representante de FAO explicó que los ministerios de Defensa, Medio Ambiente y Agricultura han dado su visto bueno al acuerdo a través de una opinión técnica favorable para su adopción, lo cual deberá ser refrendado por el Congreso Nacional para su formalización y puesta en marcha, luego de agotar el proceso de control en el Tribunal Constitucional.

El sector pesquero dominicano contribuye a la economía del país principalmente a través de la creación de fuentes de empleo y la formación de la oferta de alimentos, con un impacto significativo para la seguridad alimentaria y nutricional de las poblaciones costeras y rurales, agregó la FAO en el comunicado.

Sin embargo, el organismo señaló que el incremento del consumo de pescado representa un reto para República Dominicana, a fin de que la población pueda acceder a proteína de alta calidad procedente de los productos de la pesca y acuicultura. EFE