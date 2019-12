Vladimir Guerrero entrega útiles escolares a niños de Nizao

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El miembro del Salón de la Fama del béisbol profesional estadounidense Vladimir Guerrero donó más de 1.000 mochilas con útiles escolares a las escuelas Francisco del Rosario Sánchez y Augusto Sánchez la mañana de este miércoles en el municipio de Nizao, donde reside.

Guerrero entregó las mochilas con cuadernos con la figura de él y su hijo Vladimir Guerrero Jr., además de lápices y otros utensilios, según informó la oficina del extoletero.

«Me siento feliz de hacer esta obra para mi país, ya que cuando tuve la oportunidad no hubo quien me ayudara. Si los jóvenes que hoy practican béisbol no llegan a ser peloteros de esta manera tienen una alternativa de ser alguien en la vida», afirmó el retirado jugador, siempre de acuerdo con la información.

Agregó que estas obras benéficas tendrán continuidad, ya que es una forma de agradecerle a su pueblo por todo el apoyo que le brindó durante toda su carrera de 16 años en las Grandes Ligas.

La nota de prensa también destacó que Guerrero acostumbra a donar canastas navideñas cada año.

Guerrero fue inducido al Salón de la Fama de Cooperstown en la ceremonia del año pasado, convirtiéndose en el tercer dominicano en alcanzar la inmortalidad del béisbol de las Grandes Ligas, junto a los exlanzadores Juan Marichal y Pedro Martínez.

