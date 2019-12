NBA: Harden anota 60 puntos. Bucks mejora racha con 11 triunfos al hilo

Foto: El jugador de los Rockets de Houston James Harden. EFE/Aaron M. Sprecher/Archivo

HOUSTON, EEUU.- El escolta James Harden volvió a dar otra exhibición encestadora que lo dejó con su mejor marca de la temporada con 60 puntos, y ayudó a los Rockets de Houston a mantenerse en el camino ganador.

Mientras los Bucks de Milwaukee siguieron por el camino ganador y llegaron a los 11 triunfos consecutivos la mejor racha actual que hay en la competición de la NBA, a pesar que su jugador estrella, el ala-pívot griego Giannis Antetokounmpo no mantener la suya personal de seguir con un doble-doble desde que comenzó la nueva temporada.

Harden consiguió 60 puntos, a dos de su mejor marca como profesional, en apenas 31 minutos que estuvo en la pista del Toyota Center, y los Rockets superaron por paliza de 158-111 a los Hawks de Atlanta, que perdieron 10 partidos de manera consecutiva.

El escolta All-Star jugó 31 minutos, los tres primeros cuartos del partido, en los que anotó 16 de 24 tiros de campo, incluidos 8 de 14 triples, y 20 de 23 desde la línea de personal, logró tres rebotes y entregó ocho asistencias.

Estuvo cerca de igualar el récord de su carrera y su franquicia en una noche en que hizo ocho triples y 20 tiros libres, pero vio todo el último cuarto desde el banquillo.

Decisión que llegó de manera conjunta por parte de James y el entrenador de los Rockets, Mike D’Antoni, que no le vio sentido que siguiese en el campo cuando el partido estaba ya decidido y tenía la oportunidad de darle minutos a los jugadores reservas.

Harden consiguió por cuarta vez en su carrera anotar al menos 60 puntos, empatando con Michael Jordan por el tercer lugar en la historia de todos los tiempos de la NBA, sólo detrás de Kobe Bryant (seis) y del legendario Wilt Chamberlain (32).

Sin embargo, Harden es el único jugador en activo que ha anotado 60 o más puntos varias veces.

Los Rockets con su triunfo, el segundo consecutivo, se pusieron con marca de 13-6 y recuperaron el liderato de la División Suroeste.

Antetokounmpo se acercó al doble-doble con 26 puntos y nueve rebotes y dirigió a los Bucks en el triunfo que consiguieron por paliza de 137-96 ante los devaluados Hornets de Charlotte.

El equipo de Milwaukee (17-3) ganó su undécimo partido consecutivo y alcanzó su puntuación total más alta en lo que va de la temporada. Además sigue con la mejor marca de la División Central de la Conferencia Este y la segunda de la liga, solo superado por Los Ángeles Lakers (17-2), líderes de la Conferencia Oeste, que tuvieron jornada de descanso.

Los Bucks tuvieron a nueve jugadores que acabaron el partido con números de dos dígitos y terminaron noviembre con marca de franquicia en 15-1, perdiendo sólo un partido en Utah, ante los Jazz, el 8 de noviembre.

Sin embargo, Antetokounmpo fue el que no pudo mantener su racha de dobles-dobles después de haberlos conseguido en los 19 primeros partidos de la nueva temporada al quedarse a un rebote.

La racha de dobles-dobles de Antetokounpo en inicio de temporada lo dejó por debajo del récord de 34 del expívot Bill Walton, con los Trail Blazers de Portland, en 1976-77.

Otro pívot, el legendario Kareem Abdul-Jabbar, también tuvo 29 para los Lakers en 1975-76.

Quien sí logró un doble-doble fue el pívot camerunés Joel Embiid al aportar 36 puntos y 11 rebotes que ayudaron a los Sixers de Filadelfia a vencer por 119-116 a los Pacers de Indiana.

El equipo de Filadelfia ganó su tercer partido consecutivo mientras mejoraba a 9-0 en partidos celebrados en su campo del Wells Fargo Arena.

El alero Tobías Harris logró 22 tantos y el base australiano Ben Simmons, que tuvo tres robos en los últimos 13 segundos, acabó con otro doble-doble de 15 puntos y 13 asistencias, que ayudó a la victoria de los Sixers.

Por su parte, los Pacers tuvieron al alero T.J.Warren como su líder encestador al aportar 29 puntos, mientras que el ala-pívot lituano Domantas Sabonis logró un doble-doble de 13 tantos, 10 rebotes y cinco asistencias que no impidieron la derrota del equipo de Indiana, que vio rota racha de cinco triunfos consecutivos.

El alero Harrison Barnes logró 30 puntos y los Kings de Sacramento completaron remontada de 17 tantos al vencer 100-97 a los Nuggets de Denver, en la prórroga, y romper racha de dos derrotas consecutivas.

Barnes logró seis tantos de sus 30, su mejor marca de temporada, en los cinco minutos extras después que el tiempo reglamentario acabó empatado a 90.

El escolta jamaiquino Buddy Hield consiguió 21 tantos, incluidos dos tiros libres cuando restaban nueve segundos del tiempo de prórroga y decidió la victoria de Sacramento (8-10).

