Tatis despedido por las Estrellas que son últimas en la tabla de posiciones

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El equipo de las Estrellas Orientales despidió al dirigente Fernando Tatis en vista de que el conjunto campeón de liga iniciara la temporada con marca de 5-15 que lo ubican en el último lugar en la tabla de posiciones.





La novena de San Pedro de Macorís designó como mánager interino al también exjugador Rafael ‘Rafelín’ Ramírez, uno de los asistentes de Tatis en la banca de las Estrellas, informó en un comunicado el vicepresidente de operaciones de béisbol de las Estrellas, Manny Acta.

Anunció, además, que Tatis pasará a ser accionista y directivo de la novena.

Tatis dirigió el equipo la temporada pasada, en su debut como mánager en el béisbol profesional, y lo condujo a la corona tras un período de 51 años sin ganar el campeonato.

Sin embargo, en la temporada actual las Estrellas han distado mucho del equipo campeón de la campaña pasada y se encuentran a nueve juegos del primer lugar y a cinco del cuerpo peldaño, el último disponible para avanzar a las semifinales.

«Cuando las cosas no están marchando bien, lamentablemente hay que mover las cosas, en este caso he sido yo, pero no vayan a pensar que ha sido para mal del equipo, no lo piensen así ustedes (la prensa) y el pueblo dominicano», afirmó Tatis luego de conocerse la decisión.

El nuevo mánager de las Estrellas fue uno de los principales jugadores del equipo durante 12 temporadas, entre 1978 y 1993. Es reconocido como uno de los mejores jugadores en la historia del club, desempeñándose en las paradas cortas, en la segunda base y en la antesala.

En las Grandes Ligas, Ramírez jugó para los Bravos de Atlanta y los Astros de Houston. EFE