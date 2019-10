Nacionales ganan su primera Serie Mundial con 4 triunfos fuera de casa 

Los Nacionales se impusieron en los dos primeros juegos de la serie, jugados en el mismo campo de hoy, y los Astros replicaron en los tres encuentros siguientes escenificados en Washington.

El martes, cuando los Astros tenían todo para alzarse con el título en casa, echaron a perder un partido que ganaban por 2-0 al sucumbir por 7-2 lo que marcó la igualada en 3-3 y así la final se fue al último encuentro.

La historia del séptimo y decisivo juego de la final de la Serie Mundial dio un giro de 180 grados en el séptimo episodio, cuando Anthony Rendón y Howie Kendrick conectaron sendos bambinazos que colgaron tres carreras.

Así se fue a la basura el trabajo del relevo Will Harris.

Los locales dominaban desde la segunda entrada cuando el cubano Yuli Gurriel impulsó un cuadrangular al jardín izquierdo.

La otra anotación de los Astros llegó en el quinto episodio tras un sencillo que conectó el campocorto puertorriqueño Carlos Correa.

En el octavo el dominicano Juan José Soto, que cumplió 21 años de edad el viernes pasado, bateó sencillo al jardín derecho y el jardinero Adam Eaton anotó la cuarta carrera de los Nacionales.

Cuando Soto empujó a Adam Eaton con ese sencillo, frente al mexicano Roberto Osuna, volvió a poner su nombre en los libros de historia en cuanto a postemporada se refiere.

El jardinero dominicano de Washington se convirtió en el jugador más joven en impulsar una carrera en un Juego 7 de la Serie Mundial desde que el Salón de la Fama Mickey Mantle lo hizo en 1952, a los 20 años, por los Yankees vs. los Dodgers.

VEA AQUÍ EL VIDEO DE LA MLB

En la novena entrada el mismo Eaton bateó sencillo al jardín central. Entonces anotaron el receptor Yan Gomes y el jardinero dominicano Víctor Robles.

La victoria da a los Nacionales, que entraron a la postemporada como equipo comodín, el primer campeonato de la Serie Mundial desde que el viejo Walter Johnson entregó la corona a los Senadores en el campeonato de 1924.

La franquicia inició con el nombre de Expos de Montreal en 1969 cuando las Grandes Ligas se expandieron fuera de Estados Unidos, luego de mudaron a Washington D.C. en 2005.

Los Astros vieron frustrado su objetivo de conseguir su segundo título de Serie Mundial en tres años ante una asistencia de 43.326 espectadores.

La victoria se la acreditó el relevo Patrick Corbin (1-1) en tres episodios, al aceptar dos imparables y ponchar a tres enemigos.

Por los Astros el primera base cubano Gurriel botó la pelota del campo en el segundo episodio al cazar los envíos de Scherzer, sin compañeros en el camino.

La derrota la cargó el relevo Will Harris (0-1) al no sacar ni un out, pero tuvo castigo de dos imparables, jonrón y carrera. EFE