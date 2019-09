Denuncian «casas raras» en votación que eligió a Messi como el mejor del año

Foto: EFE/ Los dos mejores futbolistas del planeta: la estadounidense Megan Rapinoe y el argentino Lionel Messi.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Tres días después de que se difundiera en la gala de premios The Best el escrutinio que proclamó al argentino Lionel Messi como mejor jugador del año ha explotado una grave denuncia: uno dice que no votó por él y otro que ni siquiera votó. «Cosas raras» que serán explicadas por la FIFA.

La FIFA publicó los nombres de quienes votaron por el argentino, entre ellos el capitán de la selección de Nicaragua, Juan Barrera, pero este lo negó: «No voté por los premios The Best 2019, cualquier información sobre mi voto es falso. Gracias», escribió en su cuenta oficial de Twitter.

El Real Estelí FC, equipo del capitán de la selección de Nicaragua, emitió un comunicado donde se remarca que Barrera «en ningún momento fue parte del proceso de votación para The Best FIFA Football Awards».

«Nuestro jugador manifiesta su preocupación ante esta situación porque se usó su nombre en un hecho en el cual no tuvo ninguna participación», se añade.

El director técnico de Sudán, el croata Zdravko Logarusic, también votó por Messi, según la FIFA. Según el entrenador, lo hizo por Mohamed Salah, Sadio Mané y Kylian Mbappé y lo probó con una foto de la papeleta electoal que publicó en su cuenta en la red social Twitter. La FIFA aún no da su versión sobre esto.

El organismo rector del fútbol de Egipto alegó a su vez que no fueron tomados en cuenta los votos de su entrenador ni de su capitán, los cuales habrían sido para la máxima estrella de esa nación: Mohamed Salah. En ste caso, la FIFA sí explicó el motivo.

Las firmas de los votantes egipcios «estaban en mayúsculas y, por lo tanto, no parecían válidas». Adicionalmente, los formularios de votación “no fueron firmados por el secretario general (de la federación), lo cual es obligatorio».