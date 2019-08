Ruso de 21 años elimina a Roger Federer del Masters de Cincinnati

SANTO DOMINGO, República Dominicana- El ruso Andrey Rublev, de 21 años y situado en el puesto 70° de la clasificación de Tenistas Profesionales (ATP), eliminó hoy al legendario Roger Federer, de 38 años y tercer favorito del Masters de Cincinnnati, al derrotarlo en dos set seguidos en poco más de una hora de juego.

Lloró al finalizar el partido y aplaudió como uno más al suizo cuando este abandonó derrotado la cancha central del Cincinnati Court, donde hace dos días el tercer mejor tenista del planeta de la actualidad ganó el derecho a medirse hoy al ruso al ganarle a su rival del martes exactamente con el mismo resultado que hoy le fue adverso: 6-3 y 6-4.

Esta fue la única sorpresa de la cuarta jornada del torneo Masters 1.000 de Cincinnati , ya que en el resto de partidos se impusieron otros dos cabezas de serie: el ruso Daniil Medvedev, noveno, y el belga David Goffin, decimosexto, que consiguieron el pase a los cuartos de final.

Antes lo habían logrado también el veterano francés Richard Gasquet y el joven japonés Yoshihito Nishioka, que alcanzó por primera vez en su carrera profesional unos cuartos de final en un Masters 1.000.

Medvedev confirmó que se encuentra en su mejor momento de juego y apenas necesitó una hora y cinco minutos para imponerse por 6-2 y 6-1 al alemán Jan-Lennard Struff, quien en la jornada del miércoles dio una de las sorpresas al eliminar al joven griego Stefanos Tsitsipas, quinto cabeza de serie.

Con un tenis sólido desde el fondo de la pista y buen saque, Medvedev tendrá como rival en los cuartos de final al joven ruso, quien llegó al cuadro principal a través de la fase de clasificación.

Algunos de los vídeos del triunfo ruso:

Andrey the GIANT killer! 💪

Qualifier @AndreyRublev97 stuns 7-time champion Roger Federer 6-3 6-4 for his best career win by ranking! #CincyTennis pic.twitter.com/8YfX1DkHbg

— Tennis TV (@TennisTV) August 15, 2019