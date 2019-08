Partidos de hoy jueves, resultados de ayer miércoles y clasificaciones

GRANDES LIGAS: AMERICANA

Miércoles, 14 de agosto Toronto Azulejos 3 Texas Vigilantes 7 New York Yanquis 6 Baltimore Orioles 5 Cleveland Indios 1 Boston Medias Rojas 5 Chicago Medias Blancas 13 Houston Astros 9 Detroit Tigres 3 Seattle Marineros 2 Serie Interligas Los Angeles Angelinos 7 Pittsburgh Piratas 4 Kansas City Reales 6 San Luis Cardenales 0 Jueves, 15 de agosto Detroit Tigres -- Seattle Marineros 12:10 New York Yanquis -- Cleveland Indios 6:05 Texas Vigilantes -- Minnesota Mellizos 7:05 Oakland Atléticos -- Houston Astros 9:07 Serie Interligas Los Angeles Angelinos -- Chicago Cachorros 9:07 Viernes, 16 de agosto New York Yanquis -- Cleveland Indios 6:05 Toronto Azulejos -- Seattle Marineros 6:07 Boston Medias Rojas -- Baltimore Orioles 6:10 Tampa Bay Rays -- Detroit Tigres 6:10 Texas Vigilantes -- Minnesota Mellizos 7:05 Los Angeles Angelinos -- Chicago Medias Blancas 9:07 Oakland Atléticos -- Houston Astros 9:07 Serie Interligas Kansas City Reales -- New York Mets 7:15 El inicio del juego es Hora del Este y los equipos de la izquierda juegan como locales. División Este ------------- Equipo JG JP Pct. Dif. ------ -- -- ---- ---- Nueva York Yanquis 81 41 .664 ---- Tampa Bay Rays 71 51 .582 10,0 Boston Medias Rojas 64 59 .520 17,5 Toronto Azulejos 51 73 .411 31,0 Baltimore Orioles 39 82 .322 41,5 División Central ---------------- Equipo JG JP Pct. Dif. ------ -- -- ---- ---- Minnesota Mellizos 72 48 .600 ---- Cleveland Indios 72 49 .595 0,5 Chicago Medias Blancas 54 65 .454 17,5 Kansas City Reales 43 78 .355 29,5 Detroit Tigres 36 81 .308 34,5 División Oeste -------------- Equipo JG JP Pct. Dif. ------ -- -- ---- ---- Houston Astros 78 43 .645 ---- Oakland Atléticos 68 52 .567 9,5 Texas Vigilantes 60 60 .500 17,5 Los Ángeles Angelinos 59 63 .484 19,5 Seattle Marineros 49 72 .405 29,0 GRANDES LIGAS: NACIONAL

Miércoles, 14 de agosto Colorado Rockies 7 Arizona Diamondbacks 6 Washington Nacionales 17 Cincinnati Rojos 7 Filadelfia Filis 11 Chicago Cachorros 1 Miami Marlins 1 Los Angeles Dodgers 9 Atlanta Bravos 6 New York Mets 4 Serie Interligas Milwaukee Cerveceros 6 Minnesota Mellizos 5 San Diego Padres 7 Tampa Bay Rays 2 San Francisco Gigantes 5 Oakland Atléticos 9 Jueves, 15 de agosto Miami Marlins -- Los Angeles Dodgers 2:05 Filadelfia Filis -- Chicago Cachorros 6:05 Cincinnati Rojos -- San Luis Cardenales 6:10 Atlanta Bravos -- New York Mets 6:20 Arizona Diamondbacks -- San Francisco Gigantes 8:40 Viernes, 16 de agosto Washington Nacionales -- Milwaukee Cerveceros 6:05 Pittsburgh Piratas -- Chicago Cachorros 6:05 Filadelfia Filis -- San Diego Padres 6:05 Cincinnati Rojos -- San Luis Cardenales 6:10 Atlanta Bravos -- Los Ángeles Dodgers 6:20 Colorado Rockies -- Miami Marlins 7:40 Arizona Diamondbacks -- San Francisco Gigantes 8:40 El inicio del juego es Hora del Este y los equipos de la izquierda juegan como locales. División Este ------------- Equipo JG JP Pct. Dif. ------ -- -- ---- ---- Atlanta Bravos 72 50 .590 ---- Washington Nacionales 65 55 .542 6,0 Filadelfia Filis 62 58 .517 9,0 Nueva York Mets 61 59 .508 10,0 Miami Marlins 44 75 .370 26,5 División Central ---------------- Equipo JG JP Pct. Dif. ------ -- -- ---- ---- San Luis Cardenales 63 55 .534 ---- Chicago Cachorros 64 56 .533 ---- Milwaukee Cerveceros 63 58 .521 1,5 Cincinnati Rojos 56 63 .471 7,5 Pittsburgh Piratas 50 70 .417 14,0 División Oeste -------------- Equipo JG JP Pct. Dif. ------ -- -- ---- ---- Los Ángeles Dodgers 81 41 .664 ---- Arizona Diamondbacks 61 60 .504 19,5 San Francisco Gigantes 60 61 .496 20,5 San Diego Padres 56 64 .467 24,0 Colorado Rockies 54 67 .446 26,5 EFE