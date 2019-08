Le recuerdan al dominicano fichado por el Barcelona sus insultos a Messi

Foto: El lateral izquierdo del Betis, Junior Firpo durante los entrenamientos del viernes del Real Betis. EFE/ Raúl Caro

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Unos “tuits” que escribió hace siete años insultando a la estrella del Barcelona FC, el argentino Lionel Messi, le fueron recordados al defensor dominicano Junior Firpo, uno de los cinco nuevo contratados por el equipo catalán. Su fichaje por 30 millones de euros se concretó ayer.

En declaraciones al diario español Mundo Deportivo, el nacido en Santo Domingo y luego nacionalizado español se mostró arrepentido y explicó que dijo “cosas feas de Messi por Twitter” para molestar a un amigo suyo; es decir, fueron “cosas de niños», remarcó.

«Son cosas que se hacen con 15 años cuando no te conoce nadie y cuando no puedes pensar que eso vaya a tener una repercusión años después, porque cuando lo pones ni te imaginas que vas a llegar a profesional. Pero también digo que si por aquellos tuits alguien se ha sentido ofendido y tengo que pedir perdón y disculparme, lo hago humildemente y sin problemas», añadió el defensor.

Ahora, ya adulto, puede certificar, agregó Junior Firpo, que “Leo es el mejor sin discusión”.

“Es el mejor del mundo con diferencia, de eso no hay duda. Yo siempre lo digo cuando se habla del Balón de Oro: de entrada ya se lo tenían que dar a Messi y después crear un premio para el resto de mortales y a ver quién se lo merece más (…); este año Messi tiene que volver a ganar el Balón de Oro. Fue ‘pichichi’ de la Liga, Bota de Oro y máximo goleador de la Champions. ¿Quién ha hecho más que él?”.

El que hasta el sábado entrenaba como jugador del Betis, recordó la última vez que llegó Messi a su estadio y fue ovacionado por sus rivales, en tanto que él no pudo jugar por estar entonces lesionado.

“Del partido aquel sólo puedo decir que yo no lo pude jugar por lesión y sufrí más que si hubiese estado en el césped. Recuerdo que llegamos igualados al final, pero entonces Leo se sacó un golazo, una picadita a Pau, y cuando vi que el balón entraba me levanté y me fui. Ya estaba todo dicho en el campo con ese gol. Por eso, no es extraño que la afición del Betis, que sabe mucho de fútbol, le dedicara esa ovación”.