Destacan en la MLB lo “aburrido de bueno” que es el veinteañero JJ Soto

Foto: MLB/

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Bajo el título “Soto con una calidad poco vista para su edad“, el comentarista Mike Petriello escribió en la página de la MLB que, «sin necesidad de exageraciones», el veinteañero dominicano Juan José Soto «está teniendo uno de los mejores inicios para un jugador tan joven en la historia del béisbol”.

En líneas generales, añade Petriello, «está teniendo la misma temporada que tuvo el año pasado. Y quizás ése sea el problema».

«Es una copia al carbón, básicamente. Si observamos los nueve meses que tiene en las Mayores, verán nueve meses o muy buenos o grandiosos, y ninguno malo. Es consistencia pura, y quizás eso lo hace poco emocionante», añade Petriello.

«El muchacho no tiene malas rachas, así que nadie ha tenido que hacer un artículo titulado “¿Qué le está pasando a Juan Soto?”, como la que hicimos con su compatriota José Ramírez. No hay esos altos y bajos, estilo Bryce Harper, que llamen la atención de todos. Lo que hay es una producción constante y regular, el tipo de cosas que hace de Mike Trout un jugador extraordinario. Y por eso mismo, hay quienes en ocasiones dicen que Trout es aburrido. Por alguna razón, no hablamos lo suficiente de esos jugadores que son consistentemente buenos todo el tiempo, así que aquí vamos».

Los párrafos siguientes se los puede leer en la página respectiva de la MLB, donde se añadieron tres vídeos para evidenciar la calidad del dominicano:

VEA AQUÍ EL PRIMERO DE ESOS VÍDEOS DE LA MLB