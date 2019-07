LATINOAMERICANOS: Acuña Jr. y Santana repiten cuadrangular

HOUSTON, EEUU.- El guardabosques dominicano Starling Marte lució swing de lujo y poder explosivo de dos cuadrangulares que lo dejaron al frente de los latinoamericanos en la jornada de las Grandes Ligas.

El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr., y el segunda base dominicano Domingo Santana también mantienen el poder de su tolete y pegaron sendos cuadrangulares por segundo juego consecutivo.

A pesar que los Piratas de Pittsburgh perdieron por 4-10 ante los Cachorros de Chicago, Marte (15) destacó al pegar dos cuadrangulares y por segundo día consecutivo botó la pelota fuera del parque.

Para Marte es la segunda vez en lo que va de temporada que pega dos jonrones en un partido, luego de que el 10 de junio castigó con dos bambinazos a los Bravos de Atlanta.

El receptor venezolano Willson Contreras (19) pegó de cuatro esquinas en el primero, remolcando dos, al cazar los lanzamientos del abridor Jordan Lyles y ayudó al triunfo de los Cachorros.

Acuña Jr. (23) aportó cuadrangular por segundo juego consecutivo, esta vez contra el relevista Craig Stammen, y los líderes Bravos ganaron 7-5 a los Padres de San Diego.

El joven toletero venezolano sumó dos cuadrangulares en el mismo números de partidos, y deja en .289 su promedio con el tolete.

El primera base dominicano Albert Pujols logró cuadrangular, remolcó cuatro, y los Angelinos de Los Ángeles superaron 9-2 a los Marineros de Seattle.

Pujols (14) viajó dos cuatro veces a la caja de bateo, conectó en dos ocasiones y terminó con cuatro remolcadas.

VER EL VÍDEO DE LA MLB:

El guardabosques dominicano Juan Soto conectó el jonrón que completó y selló la victoria de los Nacionales de Washington por 4-3 sobre los Filis de Filadelfia.

En el noveno, a falta de un out para concluir la entrada, Soto (16) mandó la pelota a la calle contra su compatriota, el cerrador Héctor Neris, llevando a un compañero en circulación.

La victoria se la acreditó el también quisqueyano, el relevista Wander Suero (2-4) en dos tercios de episodio.

Por los Filis, el antesalista dominicano Maikel Franco (14) botó la pelota del campo en el segundo episodio, solitario.

El guardabosques cubano Yasiel Puig pegó de vuelta completa y terminó con cuatro carreras remolcadas para los Rojos de Cincinnati, que apalearon 17-9 a los Rockies de Colorado.

Puig (21) sacó la pelota del campo en el sexto episodio llevando a un corredor en el camino al superar los lanzamientos del relevo venezolano Jairo Díaz.

El cubano conectó 4 de 6 y terminó con cuatro carreras remolcadas y tres anotadas.

El bateador designado cubano Yandy Díaz pegó vuelacercas y los Rays de Tampa Bay ganaron 12-4 a los Orioles de Baltimore en el segundo juego de una doble cartelera.

Díaz (12) desapareció la pelota del campo en la cuarta entrada, solo, al superar el trabajo de Means.

Por los Orioles el segunda base dominicano Hanser Alberto (4) respondió con jonrón en el séptimo episodio, sin compañeros en base.

El segunda base venezolano José Altuve pegó doble remolcador de la carrera de la victoria para los líderes Astros de Houston, que derrotaron 7-6 a los Vigilantes de Texas.

En la parte alta de la décimo primera entrada, cuando restaba sólo un out para concluir el episodio, Altuve pegó doble y empujó la carrera de la victoria de los Astros, que aseguró el cerrador mexicano Roberto Osuna (20) al trabajar una entrada.

Por los Vigilantes Santana (11) pegó vuelacercas por segundo día consecutivo. Esta vez lo conectó en el primer episodio sobre los lanzamientos del abridor Wade Miley.

Los Indios de Cleveland perdieron por 6-2 ante los Mellizos de Minnesota a pesar que el antesalista dominicano José Ramírez (8) mandó la pelota fuera del parque.

El venezolano Francisco Cervelli, receptor de los Piratas de Pittsburgh niega que, como se dio a conocer en medios de comunicación, quiere dejar de cubrir la receptoría, y asegura en sus redes sociales que «fue un malentendido».

En su rehabilitación, Cervelli ha estado cubriendo la tercera base y otras posiciones de cuadro luego de haber recibido la autorización médica para reanudar actividades.

En entrevista con medios de comunicación el sábado, Cervelli indicó que «Hay mucha gente que me dice: ‘Oye, esta es una decisión difícil’, pero les respondo: «No, no, no. Espere. Tengo un objetivo aquí. Quiero ser normal. Quiero recuperarme».

Jugando su décimo segunda temporada de Grandes Ligas, el venezolano comenzó 10 partidos en primera base durante su carrera y apareció en 13 en la receptoría, pero también ha cubierto la tercera (cuatro juegos) y la segunda (dos juegos) en las mayores. Ha comenzado 613 juegos como receptor.

Cervelli está bateando para promedio de .269 en su carrera, con .193, un jonrón y cinco impulsadas en 34 partidos esta temporada. EFE