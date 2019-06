AMERICANA: Medias Rojas e Indios muestran clase. Yanquis, nueva marca

El dominicano Marco Hernández hizo gala de su velocidad y se embasó mediante un sencillo dentro del cuadro con las bases llenas en la novena entrada, lo que permitió que los Medias Rojas remontaran y vencieran 6-5 a los Medias Blancas de Chicago.



Por segundo partido consecutivo en casa, los Medias Rojas dejaron tendidos a sus rivales en el terreno de juego. Boston ha ganado nueve de 12 compromisos y sigue en la lucha por subir al segundo puesto de la División Este.

Andrew Benintendi abrió el noveno capítulo con un doblete y toletero cubano estadounidense J.D. Martínez se ponchó.

El tercera base dominicano Rafael Devers fue retirado con una roleta a la inicial, pero Benintendi avanzó a la antesala.

El relevista Jace Fry dio un boleto intencional al campo corto arubeño Xander Bogaerts, que permitió a Jackie Bradley Jr. llegar a la caja de bateo.

Bogaerts se robó la intermedia sin oposición, lo que obligó a que Chicago diera el pasaporte intencional a Bradley y llenara la casa.

Hernández, que se fue de 1-1 con anotación e impulsada, pegó su rodado y corrió a toda velocidad para superar el tiro del torpedero Tim Anderson a la inicial.

Devers tuvo de 4-1 con una anotada y su compatriota Eduardo Núñez se fue de 4-2 con dos impulsadas.

El relevista Brandon Workman (7-1) sacó un out en la octava entrada que lo dejó con la victoria. Fry (1-3) cargó con la derrota de Chicago, que ha perdido seis de ocho duelos.

A pesar de la derrota, el bateo latino de los Medias Blancas estuvo presente con el dominicano Eloy Jiménez que se fue de 3-1 con dos anotadas.

Los cubanos José Abreu de 4-1 con una anotada y una empujada, Yoán Moncada de 3-2 con dos anotadas y dos impulsadas y Yonder Alonso de 4-1 con una remolcada, mientras que el venezolano Yolmer Sánchez se fue de 2-1 con una producida.

Jason Kipnis bateó un cuadrangular al inicio del décimo episodio y los Indios de Cleveland continuaron su impresionante mes de junio con una victoria por 3-2 sobre los Reales de Kansas City en un juego que estuvo demorado dos horas y 23 minutos por la lluvia.

Kipnis envió un lanzamiento de 1-0 del dominicano Wily Peralta (2-4) a las gradas del jardín derecho para su sexto vuelacercas. Mientras la bola salía del diamante, Kipnis tiró su bate, corrió las bases e hizo un ingenioso quiebro al acercarse al plato para evitar que su compañero de equipo, el puertorriqueño Francisco Lindor, lo mojase.

Los Indios han ganado 14 de 19 y mejoraron su marca del mes a 15-6, la mejor en el Joven Circuito.

Kipnis forma parte del impresionante rendimiento de Cleveland en este inicio de verano. Tiene un promedio de bateo de .471 con cuatro cuadrangulares y 14 remolcadas en los últimos nueve partidos.

Brad Hand (4-2) lanzó un décimo episodio perfecto para apuntarse el triunfo y el cerrador de Kansas City, Peralta, cargó con la derrota luego de admitir la carrera decisiva.

El manejador de los Indios, Terry Francona, se vio obligado a utilizar seis lanzadores por los aplazamientos que generó el mal tiempo.

El bateo latino volvió a estar presente con los Indios al tener a los dominicanos Carlos Santana y José Ramírez como los peloteros que ayudaron en la fabricación de la carrera del triunfo.

Santana se fue de 5-1, con una anotada, mientras que Ramírez ; José Ramírez de 2-2, con una anotada y una remolcada.

El manejador Aaron Boone no estaba muy consciente de que existía siquiera el récord de cuadrangulares que los Yanquis alcanzaron la pasada noche, pero si sabía que su equipo está encendido y demoledor con el bate.

Aaron Hicks y Giancarlo Stanton extendieron la racha de cuadrangulares de los Yanquis a 27 juegos para igualar un récord, y Nueva York venció 10-8 a los Azulejos de Toronto.

Hicks y Stanton conectaron bambinazos de tres carreras cada uno, y Nueva York alcanzó la marca impuesta por Alex Rodríguez y los Vigilantes de Texas del 2002.

«Nada de lo que ellos hacen me sorprende», comentó Boone sobre su equipo, que el año pasado impuso un récord de las grandes ligas, con 267 vuelacercas. «Yo no estaba listo para predecir que romperían este nuevo récord, que es más bien poco conocido. Pero ahora que ha ocurrido con este grupo, no me sorprende».

El veterano abridor zurdo CC Sabathia (5-4) lanzó pelota de dos imparables a lo largo de seis entradas para llegar a 251 victorias en su carrera. Hizo 104 lanzamientos, la mejor marca en un partido desde el 2016, y ponchó a nueve bateadores rivales, el máximo que ha tenido en lo que va de temporada.

El zurdo de 38 años abanicó a Billy McKinney con su último lanzamiento, lo que le mereció una gran ovación de los miles de aficionados presentes en el Yankee Stadium del Bronx.

El cerrador cubano de los Yanquis, Aroldis Chapman, aceptó una carrera sucia durante el noveno episodio, pero logró su vigésimo segundo rescate. EFE