Se fue Alexis Gómez Rosa, sin su merecido Premio Nacional de Literatura

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Con la partida físicadel poeta, educador y gestorliterario Alexis Gómez Rosa, acontecida al mediodía de este viernes, el país pierde una de sus voces poéticas de mayor creatividad, vuelo imaginativo, rebeldía irreductible, capacidad descriptiva y de altísima facturación y originalidad.

Gómez Rosa muere sin haber logrado el ansiado Premio Nacional de Literatura y galardón que merecía hace tiempo pero que no le llego el momento de obtenerlo. Habría sido justo, pero los jurados del galardón tienen su criterio, su ritmo, una cantidad inmensa de propuestas a considerar y soberanía apoyada en su íntima convicción, ante las cuales no hay instancias de apelación.

Gómez Rosa sufrió el miércoles un Accidente Cerebro- Vascular (ACV) por lo que fue llevado de urgencia a la Unidad de Cuidados Intensivos del Centro de Otorrinolaringología y Especialidades.

Sus libros

Se le considera en los medios intelectuales como un poeta esencial por la calidad de sus textos poéticos, en los que resalta la impronta de una voz que tiene variedad de tonalidades: sutil, rebelde, vigorosa, onírica, existencial e irreverente:

Oficio de Post-muerte

Pluróscopo;

High Quality

Ltd, -primer libro de haiku de República Dominicana-

Contra la pluma la espuma

New York City en Tránsito de Pie Quebrado

Si Dios quiere y otros versos por encargo

Selfservicepoems

Lápida circa

La tregua de los mamíferos

Marginal de una lengua que persigue su forma

El festín (S)obras completas” (1967-2011)

Gestión y formación

Poeta, gestor literario y educador, se había graduado de Licenciatura en Letras por la StateUniversityof New York y teníamaestría en Literatura Hispanoamericana de New York University.Fue docente de Lengua Española en el sistema de educación pública de New York, y enseñó Cultura Dominicana en The City Universityof New York.

Esta tarde, el Ministerio de Cultura y el Comisionado de Cultura en Estados Unidos, emitieron sendos comunicados lamentando el fallecimiento, mientras que, en las redes sociales, muchos de sus colegas escritores, han publicado notas luctuosas, expresando su tristeza por la dolorosa novedad

Gómez Rosa era asesor del ministro de Cultura.Había trabajado para el Consejo Presidencial de Cultura y ll ocupó la Dirección General del Libro y la Lectura, Proyectos Especiales y la Editora Nacional.

Había nacido en Santo Domingo el 2 de septiembre de 1950 y había sido miembro de la llamada Generación de Post Guerra, habiendo fundado, junto a Mateo Morrison y Enrique Eusebio, el Grupo Literario La Antorcha, que seria uno de los factores de mayor peso en el panorama cultural de los años 70,s y 80,s.En 1981, fundó la colección de poesía Luna Cabeza Caliente.

Lauros y premios:

Dos primeros premios del Concurso de Poesía de Casa de Teatro, en 1990 con New York City en tránsito de pie quebrado, y en 1996 con SelfServicePoems;

Dos Premios Nacionales de Poesía Salomé Ureña de Henríquez, en 1991 con Si Dios quiere y otros versos por encargo y en el 2005 con Ferrybout de una noche invertebrada;

Primer premio del Concurso de Cuento Funglode (2008)

Primer premio del Concurso de Cuento sobre el béisbol (2008), patrocinado por la Secretaría de Estado de Cultura.

El pésame

El comisionado dominicano de Cultura en los Estados Unidos, Carlos Sánchez, calificó de “muy triste para la República Dominicana” el fallecimiento del poeta y escritor Alexis Gómez Rosa.

“Alexis Gómez Rosa es, sin dudas, uno de los grandes poetas de la República Dominicana, no solo por la calidad de su obra, sino también por la originalidad con que ejerció el oficio; pasado por la poesía de posguerra, la vanguardia, el neobarroco, el pluralismo, el haiku y la posmodernidad, ningún movimiento literario le fue indiferente.

Carlos Sánchez, el Comisionado, sostiene que el poeta Alexis Gómez “fue uno de los máximos representantes de nuestra comunidad cultural en el exterior”.

Los poetas

Mateo Morrison, Tony Raful y Angela Hernández, Premios Nacionales de Literatura, manifestaron su pesar por el sorpresivo fallecimiento de un poeta en plena etapa de producción de una obra digna de todo el reconocimiento posible.

“Un poeta con claros criterios sobre el rol de la poesía como el género literario por excelencia y a cuyo cultivo dedico mucho tiempo de producción cuidadosa y expresiva. Nuestro consuelo para sus familiares. Un poeta tiene la virtud de seguir viviendo siempre gracias a su obra que se renace y se reproduce por generaciones” dice su declaración.

Sextante de noche a sol

Congeladas las manos y los pies y la cabeza en flecos dividida.

Unos contra otros apiñados.

Los unos sobre los otros en las alturas.

El cielo se desploma transformando su azul en melodía de pífano.

El lago, carcelero, retiene la mirada de Dios imantada en la escarcha.

La hora manda un whisky y prevenido en el desgarrón del ahora.

Meditación: contempla arcos y escaleras.

La luz catedralicia desova colibríes y gorriones.

Tanta belleza me azora y enloquece.

A eso (¡por Dios!),hay que sacarle el cuerpo.

Alexis Gómez Rosa (EPD)

