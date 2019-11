Foto: Acento.com.do/Archivo/El Seibo.

Santo Domingo, 20 de noviembre.- El artículo el que forma parte de un nombre propio (El Seibo) no se contrae con la preposición de o a que le precede (municipio de El Seibo, no municipio del Seibo; iremos a El Seibo, no iremos al Seibo), aunque se pronuncie en ambos casos de la segunda manera, indica hoy Fundéu Guzmán Ariza.

Con motivo de las protestas de un grupo de campesinos que fueron deslojados de sus tierras en este municipio de la región este de la República Dominicana, en los medios de comunicación han aparecido frases como “Desalojan campesinos del Seibo de las inmediaciones del palacio presidencial”, “Desde el pasado viernes 25 de octubre habían decidido instalar un campamento frente a la casa de Gobierno, luego de peregrinar a pie desde la provincia del Seibo” y “Se resuelve la problemática con los campesinos del Seibo”.

Según explican el “Diccionario panhispánico de dudas” y la “Ortografía de la lengua española”, cuando la preposición de va seguida del artículo el, se contrae en la forma del; sin embargo, cuando el forma parte de un nombre propio y, por ende, se escribe con mayúscula, no se realiza la contracción en la escritura aunque sí se haga en el habla.

De modo que en los ejemplos iniciales lo más apropiado habría sido escribir “Desalojan campesinos de El Seibo de las inmediaciones del palacio presidencial”, “Desde el pasado viernes 25 de octubre habían decidido instalar un campamento frente a la casa de Gobierno luego de peregrinar a pie desde El Seibo” y “Se resuelve la problemática con los campesinos de El Seibo”

Lo mismo sucede cuando es a la preposición que antecede al artículo: “El Distrito Nacional venció a El Seibo 86-55”, mejor que “El Distrito Nacional venció al Seibo 86-55”.

