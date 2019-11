Inauguran 36 Edición Feria Libro Miami

Miami, Florida – La prestigiosa Feria del Libro de Miami (MBF) del Miami Dade College (MDC) inaugurará su estelar 36ta edición en el Campus Wolfson con un atractivo programa y presencia de laureada escritora, ganadora del premio Pulitzer y diplomática Samantha Power quien hablará sobre su libro de memorias The Education of an Idealist con la periodista y autora Ana Menéndez, mientras que también autores de República Dominicana estarán presentes en el marco de la misma.

Entre los autores dominicanos en esta denominada fiesta literaria en Español, la más importante de los Estados Unidos, se encuentra el arquitecto Rodolfo R. Pou, con su obra “Diáspora y Desarrollo”, prologada por el ex Alcalde de Miami, Tomás Regalado y comentada por el presidente y fundador de URBE UNIVERSITY, doctor Oscar Belloso Medina, entre otras figuras. El panel se realizará este jueves 21 de noviembre a las 8:00pm adjunto a Luciano Galup y Carol Prunhuber, otros prestigiosos escritores.

Mientras que la inauguración oficial es este domingo 17 de noviembre en el marco de la promoción de la cultura y la literatura hispana en los Estados Unidos. Como el cupo es limitado, se exhorta a adquirir boletos para eventos que los requieren como entrada. La Feria del Libro culmina este 24 de noviembre.

Presentaciones Día Inaugural de la Feria:

4 p.m., An Evening with Samantha Power, Centro de Conferencias Chapman del MDC (Edif. 3, segundo piso) Boletos: US$20 en miamibookfair.com.

Samantha Power es profesora de Práctica de Liderazgo Global y Política Pública de la Facultad Kennedy de Harvard, y profesora de Práctica en Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de Harvard. Fue miembro del Gabinete del presidente Barack Obama, y embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas (2013-2017). Del 2009 al 2013, trabajó en el Consejo Nacional de Seguridad como asistente especial del Presidente para asuntos multilaterales y derechos humanos.

Power inició su carrera como reportera desde Bosnia,Timor Oriental, Ruanda, y Sudán, entre otros países. Es ganadora de un premio Pulitzer, y fue seleccionada como una de las 100 personas más influyentes por la revista TIME, y una de Las 100 mujeres más poderosas del mundo por Forbes.

4 p.m., Una tarde con Gioconda Belli, Auditorio del Campus Wolfson del MDC (Salón 1261).El Programa de Autores Iberoamericanos iniciará la 36ta edición de la Feria del Libro de Miami, con la novelista y poeta laureada nicaragüense Gioconda Belli.

La autora de La mujer habitada, El infinito en la palma de la mano, y El país de las mujeres nos trae su novela más reciente, Las fiebres de la memoria (Planeta). Es una historia de amor, misterio y aventura que nos demuestra que nunca es tarde para reinventarnos a nosotros mismos, encontrar un nuevo destino y amar apasionadamente. Belli hablará sobre su novela con la escritora y periodista Gina Montaner.

5 p.m., Feria del Libro de Miami Book se inaugura ¡con una Fiesta de Paella! Atrio (Edif. 1, primer piso)

Si no ha probado aún la tradicional Paella Valenciana, esta será su oportunidad, cortesía de The Paella King. Los organizadores agradecen a Biscayne Bay Brewing. además

6 p.m., Presentación especial de French Horn Collective

French Horn Collective, bajo la dirección del músico parisino (intérprete de múltiples instrumentos, compositor y cantautor) Vincent Raffard, es una agrupación de formato variado con una mezcla de alta energía que combina el gipsy jazz, el jazz tradicional, el blues y la música francesa moderna.Visite Miamibookfair.com para el calendario completo. #MiamiReads #MiamiBookFair2019

Acerca de la Feria del Libro de Miami

La Feria del Libro de Miami, fundada en 1984 por el Miami Dade College y sus colaboradores, logra la participación de la comunidad con programas accesibles e inclusivos que promueven la lectura y respalda a los escritores durante todo el año. El festival de ocho días de la Feria del Libro de Miami es ampliamente reconocido como la reunión literaria más grande y mejor de los Estados Unidos.

La Feria consiste en lecturas y paneles con los escritores más prestigiosos del mundo, generando un discurso sobre la literatura contemporánea y los temas actuales de importancia mundial. La Feria también cuenta con presentaciones culinarias; música en vivo y presentaciones interdisciplinarias; actividades interactivas y educativas para niños; y más de 200 vendedores de libros y casas editoriales durante la Feria al Aire Libre.