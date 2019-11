Foto: Acento.com.do/Archivo/Avenida Libertad, San Francisco de Macorís.

SAN FRANCISCO DE MACORIS. – El comité Pro-Construcción de la Plaza de la Cultura en esta ciudad, rechazó que persiga empañar el trabajo que realiza el ministerio de cultura, con la denuncia del desalojo de la escuela de Bellas Artes aquí, donde hasta la fecha no se sabe a dónde irán las decenas de niños y jóvenes que cursan estudios en las distintas vertientes de las artes.

El organismo señala que el Ministerio de Cultura negó el cierre de la escuela de Bellas Artes, alegando que solo es la finalización de un contrato, pero no explica dónde serán ubicados los niños y jóvenes que reciben docencia en el centro.

“En su nota de autodefensa el ministerio alega que pretenden empañar el trabajo que vienen realizando, lo que evidencia un desconocimiento de su parte de las instituciones y personas serias de la provincia Duarte, que vienen reclamando desde el año 2012, responsabilidades en el cumplimiento de la promesa del Presidente Danilo Medina e información precisa en torno al nuevo local que albergará la escuela de Bellas Artes”, señala la institución en un comunicado emitido este miércoles.

Agregó que una institución como el Ministerio de Cultura, antes de finalizar un contrato, debió de tener listo un local de alquiler y hacer de público conocimiento el traslado de la escuela de Bellas Artes.

Sostuvo que no cuestionan el hecho de que el arquitecto Eduardo Selman, ministro de cultura, disponga la no renovación de un contrato del local donde opera la escuela de Bellas Artes, sino el abuso de no tener un local donde serán ubicados los niños y jóvenes.

Indicó que el ministerio de cultura debe además dar respuesta al incumplimiento de la palabra del presidente Danilo Medina, en relación a la construcción de la Plaza de la Cultura.

El ministerio de cultura dispuso el desalojo del local donde opera la escuela de Bellas Artes, argumentando el elevado costo que tiene que pagar, ascendente a un millón 200 mil pesos al año.

Sin embargo, hasta la fecha, la población francomacorisana, desconoce si ese organismo ha contratado otro local para alojar la escuela, situación que ha creado desconcierto y preocupación en el seno de la sociedad, que estima injusto que los niños y jóvenes que reciben docencia en las bellas artes queden en la calle.

El comité pro-construcción plaza de la cultura, desarrolla una serie de actividades de protestas pacíficas, al declarar 7 días de luto por la medida. Estas actividades culminarán el próximo sábado 17 del cursante mes.

