SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Verter, y no vertir, es la forma adecuada del verbo que significa, entre otras cosas, ‘derramar o vaciar líquidos’.

Sin embargo, en la prensa dominicana es casi universal el uso de vertir en lugar de verter: «“El gobierno se ha convertido en un ente rencoroso y vengativo”, dijo Leonel Fernández, al vertir duras críticas contra el presidente Danilo Medina», «Al menos 241 empresas siguen virtiendo sus contaminantes a los ríos Ozama e Isabela, dijo el ministro de Medio Ambiente», «Preparar la avena y vertir en una copa, añadir encima la granola, y el guineo cortado en rodajas», «La construcción de la Presa de Monte Grande, que además de la producción eléctrica, serviría de contingencia para vertir los excesos de agua al mar Caribe en el sector del mismo nombre, parece ser la solución definitiva a estos daños y temores…» o «Las afecciones se han atribuido a la rotura de una tubería del acueducto, que al vertir agua contaminada de materia fecal ha afectado a una gran parte de las poblaciones pobres».

El Diccionario panhispánico de dudas explica que no se considera correcta en la lengua culta el uso de la forma vertir en vez de verter, ni sus variantes vertimos, en lugar de vertemos, en el presente de indicativo; vertiré, vertirás, etc., en lugar de verteré, verterás, etc., en el futuro simple o futuro de indicativo; y vertiría, vertirías, etc., en lugar de vertería, verterías, etc., en el condicional simple o pospretérito.

Verter es un verbo irregular de la segunda conjugación y se conjuga como entender, por lo que las formas adecuadas son vertió, vertieron, vertiendo, vertemos, verteremos y verteríamos.

Por tanto, en los ejemplos anteriores lo adecuado habría sido escribir «“El gobierno se ha convertido en un ente rencoroso y vengativo”, dijo Leonel Fernández, al verter duras críticas contra el presidente Danilo Medina, a quien nunca mencionó por su nombre», «Al menos 241 empresas siguen vertiendo sus desechos contaminantes a los ríos Ozama e Isabela, dijo el ministro de Medio Ambiente», «Preparar la avena y verter en una copa, añadir encima la granola y el guineo cortado en rodajas», «La construcción de la presa de Monte Grande, que además de la producción eléctrica serviría de contingencia para verter los excesos de agua al mar Caribe en el sector del mismo nombre, parece ser la solución definitiva a estos daños y temores…» y «Las afecciones se han atribuido a la rotura de una tubería del acueducto, que al verter agua contaminada de materia fecal ha afectado a una gran parte de las poblaciones pobres».

Esta recomendación es adaptación de la publicada por Fundéu BBVA de España el pasado viernes 25 de octubre: verter, no vertir

