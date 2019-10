Festival Cine Fine Arts premia Nina Errante, Litigante, Chicuarotes y Los Sonámbulos

Foto: José Rafael Sosa/Acento.com.do

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Misión cumplida: finalizo el X Festival Internacional de Cine Fine Arts otorgando el premio como Mejor película a Nina Errante (Rubén Mendoza, Colombia), Mejor Actriz, Carolina Sanín, (Litigante, Colombia, Franco Lolli), Mejor Directora (Paula Hernández, Los Sonámbulos, Argentina), a Benny Enmanuel, (Chicuarotes, Gael García Bernal, México).

Durante el ceremonial de premiación efectuado en sala 5 del complejo de cines Fine Arts, los jurados del evento dieron a conocer sus palmares, tras los jurados haber visto las 16 películas de la selección oficial, las diez de la sección opera prima y los seis cortos dominicanos.

En la competencia de Opera Prima gana el premio a Canción sin nombre (Melina León, Perú), mientras que la Mejor película del Público, seleccionada por el jurado fue la argentina La odisea de los Giles (Sebastián Borensztein, Argentina), candidata a los Premios Oscar.

Zumaya Cordero, directora del Festival FICFA, dijo que el evento permitió la proyección de unos 60 títulos, cinco de los cuales corresponden a selecciones nacionales de sus países a los Premios Oscar 20120 y 20 con lauros ganados en 9 de los festivales mas importantes del mundo, incluyendo Cannes, La Berlinae, Toronto, Guadalajara y otros..

Los cortos

En la competencia de los cortos metrajes dominicanos, el primer lugar fue decidido por el jurado para Comuasi, de Luz Abreu, con una dote de 40 mil pesos y un trofeo, adicional al del público para los cortos dominicanos, en tanto que el segundo lugar fue para Adonde?, de Nuklear Brothers. El patrocinio de la sección cortos corresponde a la red de tiendas La Sirena.

ADOPRESCI

Por primera vez se entrega el Premio de la Critica otorgado por la Asociación Dominicana de Prensa y Crítica Cinematográfica ADOPRESCI a la ccinta guatemalteca Temblores, de Jairo Bustamante, entregado por Alfonso Quiñones y Dayana Acosta. Fue el primer acto público de premiación. Bustamante había descollado internacionalmente con su película Ixcanul, en 2017, ganadora de importantes premios en festivales.

15 filmes se quedan

La directora del X Festival Internacional de Cine Fine Arts, Zumaya Cordero, anuncio que 15 de las 60 películas del evento, seguirán cartelera normal, comenzando ese jueves con la coproducción cubano-británica Yuli, sobre el primer bailarín negro en ingresar al Ballet de la Opera de Londres.

Los jurados

El jurado de selección oficial y los cortos dominicanos, estuvo presidido por José D. Laura, e integrado por Violeta Locwart, Alfonso Quiñones, Máximo Jiménez, Félix Manuel Lora, Jose Rafel Sosa y Jimmy Hungría. El jurado de ópera prima lo integraron Humberto Almonte, Joan Prats y Evelina Rodríguez.

La película de clausura

El gran momento fílmico de la noche fue la proyección de la película francesa “Who You Think I am (¿Quién crees que soy?, del director Safy Nebbou, con el protagónico de Juliette Binoche en el papel de una mujer atrapada en un desdoblamiento de identidad que le devuelve la ilusión de la juventud y del amor.

La historia es una adaptación de la novela francesa “Clara y Claire” de la escritora Camille Laurens. La cinta provenía de haberse presentado en el importante festival alemán de La Berlinale, el tercero más importante del mundo.

La cinta es una profunda y desgarradora reflexión sobre las relaciones de engaño y seducción desarrolladas por medio de las mentiras y medio-verdades que cada quien vende de sí mismo en sus perfiles de redes sociales y que pueden llegar a tener consecuencias fatales o el desencadenamiento sorprendente de la pasión y el erotismo, sin saber con quién se tiene relaciones.

Los patrocinios

El X Festival FICFA de Caribbean Cinemas, fue auspiciado por Altice Dominicana (principal), Brugal, La Sirena, Visa, Banco Popular, Hoteles Barceló, Copa Airlines, Ministerio de Cultura, DGCINE, Coca Cola y Novo Centro.

También apoyaron el evento: Downtown Center, Angie Romero RRPP, UNAPEC, Chao y Jalao (restaurantes), PCUMM, UNAPEC, Escuela Diseño Altos de Chavón, Cinemaforum y Caribbean TV.