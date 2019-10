Foto: Fuente externa/Avelino Stanley

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-La Universidad Autónoma de Santo Domingo, con motivo del 481 aniversario de su fundación, dentro de sus actividades conmemorativas realizara a cuarta versión del Congreso Internacional de Lengua y Literatura en la Costa. El mismo tendrá lugar los días 11 y 12 de octubre del presente año 2019, será dedicada al reconocido escritor dominicano Avelino Stanley.

La Facultad de Humanidades de la UASD, instancia que organiza cada año el congreso de literatura, para la cuarta versión le dio la categoría de internacional y contará con participantes de España, Colombia, Panamá, Cuba, Puerto Rico y Jamaica. Tanto los invitados extranjeros como especialistas nacionales intervendrán sobre distintos tópicos de la lengua y la literatura.

El doctor Augusto Bravo, decano de la Facultad de Humanidades de UASD, ha brindado un entusiasta apoyo a la organización del evento; lo mismo ha hecho la Escuela de Letras dirigida por el doctor Gerardo Roa Ogando. La coordinación del congreso le corresponde a la Cátedra de Historia de la Literatura, a cargo del profesor Juan Aderso Riveras Eduardo.

La organización de la cuarta versión del Congreso Internacional de Lengua y Literatura en la Costa es realizada por el centro de la UASD que tiene su sede en Higüey, ciudad donde se celebrará el evento. El congreso también cuenta con el apoyo de los centros de la UASD que operan en San Pedro de Macorís, Hato Mayor y La Romana.

Entre los libros publicados por Avelino Stanley están las novelas “Tiempo muerto”, “Por qué no he de llorar”, “Al fin del mundo me iré”, y “El caso número cien”; así como los libros de cuentos “Los disparos”, “La máscara del tiempo” y “La piel acosada”, y las obras infantiles y juveniles “La ciguapa encantada por la luna”, “Dulce esperanza de la patria”, “El triunfo de los cuatro ases” y “Valores en Juan Pablo Duarte”.

Stanley, nativo de La Romana, con más de veinte libros publicados, algunos de ellos galardonada dentro y fuera de la República Dominicana, dará apertura al congreso con una conferencia magistral titulada “Aportes de los escritores de la región Este a la literatura dominicana”. Durante el desarrollo del congreso se realizará el panel: “La obra literaria de Avelino Stanley”.

En el panel intervendrán Alberto Garrido, escritor cubano, Premio Casa de las Américas, quien tratará el tema relacionado con la novelística del autor de la conocida novela “Tiempo muerto”. Justiniano Estévez Aristy, escritor romanense varias veces galardonado, abordará el tema de la cuentística del homenajeado. La producción literaria de Stanley escrita para niños y jóvenes estará a cargo del escritor Rafael Peralta Romero, Premio Anual de Literatura Infantil y Juvenil y miembro de la Academia de la Lengua de la República Dominicana.

El evento será abierto al público en general. Se espera la participación de académicos del área lengua y literatura y de los escritores tanto de la región como del país.