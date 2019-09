ASEDEU y entidades invitan a encuentro literario en Mes de la Herencia Hispana en EE.UU

La Asociación de Escritores Dominicanos en los Estados Unidos (ASEDEU), en colaboración con varias organizaciones culturales, invita a su 2do. Encuentro Literario, en ocasión de la celebración en los Estados Unidos de América del «Mes de la Herencia Hispana».

Dicho encuentro tendrá lugar el sábado 28 de septiembre de 2019, desde las 2:00 de la tarde con un preámbulo, donde el público asistente podrá interaccionar, y comprar los libros de los poetas, que esa nos honrarán con su presencia y su poesía. También estarán disponibles libros de la directiva de ASEDEU y por supuesto, de nuestro poeta, a quien se le rendirá honor durante este Segundo Encuentro. Durante la antesala, también se podrá disfrutar de un ligero refrigerio, y de la socialización entre invitados y amigos. A las 3:30 de la tarde se llevará a cabo la lectura de varios poemas del poeta Jacques Viau Renaud, con la finalidad de ir preparando la mente y el alma y así conectarse con la conferencia que dictará la doctora Sophie Mariñez, titulada: “JAQUES VIAU RENAUD: SU POETICA, IMPORTANCIA Y LEGADO PARA LAS NUEVAS GENERACIONES DE POETAS DOMINICANOS Y HAITIANOS”.

Después de la conferencia, y respirando de manera distinta, se cerrará la noche con un RECITAL POETICO, con distintas voces latinoamericanas y de España. En el mismo participarán: Carlos Manuel Rivera (Puerto Rico), Silvia Siller (México), Jean Dany Joachin (Haití), Pedro Larrea (España), Luz Stella Mejía (Colombia), Miriam Ventura (República Dominicana), Héctor Alvez (Argentina), Michele Voltaire Marcelin (Haití), José de la Rosa (República Dominicana), Marcos de la Fuente (España) y Fred Edson Lafortune (Haití).

Dicho 2do. Encuentro Literario se llevará a cabo en El Lincoln Medical Center Conference / Exhibition Hall & Auditorium, ubicado en el 234 East 149 Street Bronx, NY 10451.

La actividad se llevará a cabo con la colaboración del Bronx Hispanic Festival (BHF), The Americas Poetry Festival of New York (TAPFNY) y el Lincoln Hospital Hispanic Heritage Committee.

ADESEU exhorta a todos los escritores, artistas y amantes de la cultura para que hagan acto de presencia y así compartir, confraternizar y enriquecer el espíritu de hermandad hispana.