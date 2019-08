España, país invitado del Festival de Cine de la Cultura Hispana en EE.UU.

Los alcaldes de las ciudades españolas de Avilés, Mariví Monteserín, y de Mahón, Héctor Pons, han confirmado su asistencia a esta muestra de cine iberoamericano, que todavía no ha revelado las cintas que estarán en cartel.

Para Monteserín, el festival «convierte al cine en un elemento de unidad e intercambio cultural entre España y América».

«Como ciudad nos sentimos plenamente identificados en esa concepción del cine y cultura como manifestación artística», manifestó a su homólogo de San Agustín, Tracy Upchurch, en una carta en la que le agradece la invitación.

San Agustín, la ciudad más antigua de Estados Unidos y fundada por el español Pedro Menéndez de Avilés en 1565, acogerá la segunda edición del HCFF, organizado en colaboración con el Tourism Development Council de San Agustín.

«Será una excelente oportunidad para visitar la ciudad de San Agustín (…) y abordar aquellos proyectos de colaboración en materia cultural que nos permita seguir reforzando los lazos de hermanamiento que nos une e identifica como ciudades», dijo Monteserín.

El festival busca exponer a través del cine «las similitudes y diferencias culturales entre los 21 países y la mancomunidad de Puerto Rico, que comparten como lengua común el español», señalaron los organizadores en un comunicado.

Cada año uno de estos países es honrado en un festival que exhibirá además muestras de su arte, gastronomía y música, entre otras expresiones típicas.

El festival destaca que «España ha sido hogar e inspiración para muchas películas», entre las que nombra «Die Another Day» (2002), de la saga de James Bond, o series como la multipremiada «Game of Thrones», que se desplazó a este país para rodar varios de sus capítulos.

«La significativa conexión de España con la ciudad de San Agustín además de su influencia en el arte, la música, la comida y la cultura hacen de éste el país anfitrión perfecto de este año», manifestó la organización.

Upchurch invitó a varias personalidades de los gobiernos centrales y regionales de España para «estrechar los lazos culturales y exponerle a los ciudadanos las profundas raíces que hermanan a esta ciudad con España, y por ende su origen hispano».

En 2018 el HCFF se inauguró en Jacksonville, en el norte de Florida, donde conmemoró que esta ciudad «fue el primer Hollywood de Estados Unidos durante los primeros años del siglo XX».

El certamen es una división de Art Museum for Private Collections of the Americas (AM4PC), una organización sin fines de lucro con sede en Jacksonville y que tiene como misión promover la educación a través de las artes. EFE