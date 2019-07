Buenos Aires celebra el Día de la Mujer Afrodescendiente

Foto: Maskavo

BUENOS AIRES, Argentina.- El 25 de julio se conmemora la lucha por la reivindicación y la visibilización de la mujer afro y todo su aporte cultural y social en la conformación de los Estados, se trata de una lucha marcada por la incidencia para el cambio y transformación estructural de la discriminación racial, violencia, sexismo, exclusión, pobreza y migración.

Desde 1992, cada 25 de julio las mujeres afrocaribeñas y afrolatinas conmemoran su lucha en contra del racismo, la discriminación y la violencia de género. Todo comenzó en 1992 en el marco del Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinas y Afrocaribeñas realizado en Santo Domingo, República Dominicana, allí se reunieron alrededor de 400 mujeres de diferentes países de Latinoamérica y el Caribe, buscando reconocer mediante esta fecha, la lucha contra el sexismo y el racismo que han librado las mujeres afrodescendientes en todo el continente, comprometiendo a los Estados a que adopten medidas para la erradicación de estos fenómenos tan dañinos para nuestra sociedad. Posteriormente, la ONU Mujeres apoyó la organización de la Primera Cumbre de Mujeres Líderes Afrodescendiente de las Américas que tuvo lugar en Managua, Nicaragua en 2015 cuando participaron más de 270 mujeres líderes de 22 países.

La legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sancionó la Ley 4.355, del 15 de noviembre de 2012, que estableció el 25 de julio como el “Día de la Mujer Afro”. Este año la activista afrofeminista Gladys Flores presentó un proyecto ante la Concejala Daniela Vilar, quien logró que el Concejo Deliberante adhiriera a la ley a través de la ordenanza 16.926 del 8 de mayo del presente año e instituya la celebración de interés municipal, haciendo que LOMAS DE ZAMORA asumiera el compromiso descrito en el artículo 2º de dicha ordenanza que establece:

“El PODER EECUTIVO MUNICIPAL realizará en la semana del 25 de Julio de cada año actividades y campañas de difusión en consonancia con dicha temática, con el objetivo de visibilizar y reconocer las luchas de las mujeres afroargentinas y afrodescendientes en nuestro país, para profundizar la lucha hacia la reivindicación y la visibilización de la mujer afro, y todo su aporte cultural y social en la conformación de los Estados”.

Es por ello que esta ciudad situada al sudoeste del Gran Buenos Aires, organizó este viernes 26 de Julio, una hermosa celebración en el teatro Manuel Castro, que estuvo adornada por la exposición fotográfica de la afro-brasileña Malu Campello titulada TOPO DA PIRÁMIDE, cuya obra fue inspirada en la mujeres negras en general, y en consonancia manifestó “Todas las mujeres negras podemos llegar a la cima de la pirámide, el objetivo de esta exposición es mostrar que todas somos hermosas”.

Hubo una hermosa previa con la musicalización estuvo a cargo de DJ Sista V y MALUNGO LIBROS expuso para la venta obras con temática afro, asimismo MASKAVO exhibió excelentes productos de cosmética natural, entre sus productos más destacados están: la crema corporal solida, el champú, acondicionador y jabón en barra, esta marca no utiliza envases, por ende sus productos son cien por ciento biodegradables.

Al pasar a la sala del teatro los espectadores pudieron disfrutar de la proyección de la muestra “Reveladas”, de la fotógrafa afrodescendiente Maryury Díaz Pacheco, quien se mostro muy contenta de que su obra se expusiera en un tan importante para la mujer afro, además agregó, “Con Reveladas busco darle visibilidad a las mujeres afro y negras acá en argentina, es darle un reconocimiento y una resignificación a la mujer afrodescendiente, teniendo en cuenta que nosotras sufrimos una triple discriminación o opresiones interseccionales. Reveladas es una declaración política e histórica de resistencia de cuerpos negros de mujeres que en sus miradas revelan, afirman y articulan una conciencia colectiva y reivindican su identidad como mujeres negras”.

Al terminar la proyección fotográfica tomo la palabra el director artístico del teatro del municipio de Lomas De Zamora Alberto Ibarra dio paso a la apertura dando la bienvenida a todos los allí presentes destacando que: “esta casa fue diseñada para generar estos encuentros, donde la cultura sea la invitada principal, queremos que la mujer negra y afro se sienta como en su casa.”

Gladys Flores maestra de ceremonia y miembro de Tertulia De Mujeres AfrolatinoAmericana (TEMA) con la voz entrecortada por la emoción, expresó: “Desde que arrancamos con la bandera de Argentina también es afro, y nos fuimos encontrando las negras, en los encuentros nacionales de mujeres, en las calles, fuimos generando espacios. Esto es una reparación histórica, esta es una fiesta que nosotras nos estamos celebrando, no siempre lo pudimos hacer en Lomas De Zamora, es más es la primera vez, así que le agradezco a la concejala Daniela Vilar, que cuando le propuse esta ordenanza dijo: sí, como no, y nos estuvo acompañando mucho, al subsecretario Matías Gasparini muchas gracias por el aguante, seguiremos ennegreciendo Lomas y vamos por el Conurbano, y no nos vamos a quedar con las ganas de ennegrecer todo”

El marco de esta celebración estuvo atravesado por la conjugación de todas las ramas del arte, la bailarina Marisa Nascimento hizo una magistral danza a los Orixàs, donde su cuerpo dibujaba al compás de los tambores líneas de colores, que vibraban a través de la ejecución de cada movimiento.

Luego entraron en escena las actrices Alma Velásquez, Ana De Los Santos, Micaela Ospino, Shirlene Silva, Carmen Yannone, haciendo una lectura dramatizada de la obra ¿Cuánto Cobras?, de la filosofa, directora, dramaturga y actriz Dominicana Ingrid Luciano Sánchez, esta obra cuenta la historia de una joven afrodominicana que viaja a Argentina en una búsqueda personal, enfrentándose en ese proceso con los condicionamientos e imaginarios sociales que la hipersexualizan como mujer negra, la dirección teatral fue realizada por la actriz y presidente de la Asociación De Mujeres Afrodescendiente en Argentina, (TES) ALEJANDRA EGIDO..

Estas seis actrices con su gran capacidad narrativa lograron apoderarse del escenario generando una conexión unísona con todos los espectadores, quienes se sintieron cautivados por la destreza y la forma en que las actrices abordaron el texto, utilizando sus mágicas voces como herramientas para dar vida a los personajes.

La filosofa Luciano Sánchez lamento no poder estar presente en la teatralización de su obra, debido a que esta residiendo en Santo Domingo, asimismo acoto “Es un verdadero honor que la obra se haya leído en el marco de la conmemoración del día de la mujer afrolatina, afrocaribeña y de la diáspora bajo la dirección de Alejandra Egido, una artista y activista que respeto, junto a un elenco de mujeres afrodescendientes de distintas latitudes. Espero que la lectura sirva para que se escuchen las voces de los personajes de la obra, que representan a muchas mujeres que son hipócritamente ignoradas por el Estado y la sociedad, salvo cuando la explotación de sus cuerpos genera divisas al país”. También nos

relato que esta obra tiene relación con un monologo breve que escribió previamente llamado “Cuenta, Yova, cuenta” y que ya ha presentado en República Dominicana. Si bien son piezas de ficción, ambas obras se basan en los complejos procesos de trata de mujeres dominicanas a la Argentina, que vienen dándose desde los años 90s, con la complicidad y/o indiferencia de ambos Estados. Pero más allá del tema de la prostitución y la trata de mujeres migrantes, en ¿Cuánto cobrás?” también se habla de búsqueda de identidad personal, de vínculos de sangre y amistad entre mujeres, del abandono en la infancia, de los riesgos de ser mujer y de la pelea individual contra los condicionamientos sociales de clase, sexo y raza.

La comunidad Afroboliviana de la mano de Valery Pinedo nos trajo la Saya, que nace a partir del trabajo esclavo en las minas de Oruro y Potosí. Esta hermosa música fue interpretada por la nutrida orquesta Mururata y sus maravillosas bailarinas que deleitaron a todos los presentes con sus movimientos rítmicos y acompasados.

Para finalizar la primera celebración del día de la mujer afrocaribeñas y afrolatinas y de la diáspora en el Municipio de Lomas de Zamora Argentina, llegaron el BLUES de la Negra Helen, el REGGAE y SOUL SOUNDSYSTEN DE CULTUR CHANT y la cantante de AFROTRAP Luanda X.

