Foto: Fuente externa/Ernesto Ottone

SANTO DOMINGO. La falta de fiscalización de la corrupción ha hecho un “daño enorme” a América Latina, permitiendo el acceso al poder de figuras como Jair Bolsonaro, el actual presidente de Brasil, quien representa a la derecha, concluyó Ernesto Ottone, sociólogo chileno y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de París III, al abordar el tema de “Los movimientos sociales en América del Sur: Interpretaciones e Implicaciones para la República Dominicana”.

En la actividad académica organizada por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y Seguros Reservas, con el objetivo de abrir un diálogo entre actores de los partidos políticos y analistas locales de la realidad regional, Ottone precisó que en Brasil la población votó por Bolsonaro por el miedo a la criminalidad y a la corrupción.

Al analizar el contexto latinoamericano, el catedrático chileno dijo que los países de la región enfrentan un crecimiento de la informalidad laboral; el estancamiento de la caída de la desigualdad y del perfeccionamiento de la democracia, una frágil división de los poderes del Estado, así como el aumento de la criminalidad y la corrupción.

“En la medida que las instituciones democráticas no controlen, no fiscalicen y no estén alerta, va a haber más corrupción”, enfatizó Ottone, quien planteó que en los países latinoamericanos la democracia ha perdido prestigio, lo que implicará un esfuerzo político enorme.

“No es solo la economía, es también la política y lo social, hay una cultura del miedo, hay una caída, una degradación de la actividad política, de la capacidad de la reflexión política. Las emociones lo ocupan todo, son parte de la política y nadie se puede imaginar una política de laboratorio, de gabinete, es también relación, empatía y con eso la democracia tienen una deuda muy grande respecto a su desarrollo actual”, argumentó el experto suramericano.

Ottone señaló, además, que la extrema desigualdad que se evidencia en los países de la región es incompatible con la democracia. “Nada obliga a que haya democracia, la preferibilidad ha caído y no hay una causa, es multicausal”.

Al finalizar la conferencia de Ottone se realizó el panel “Una visión del liderazgo político dominicano”, moderado por el economista y comunicador Javier Cabreja, en el que participaron el senador por Santiago, Julio César Valentín; el miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Melanio Paredes; y los miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Geanilda Vázquez y Eduardo Sanz Lovatón.

Sanz Lovatón señaló que en las sociedades latinoamericanas existe cierta hipocresía respecto a la política y una falsa percepción sobre al trabajo político. De su lado, Melanio Paredes destacó que hay un evidente incremento de la corrupción y una degradación de la calidad de la democracia, “El hilo conductor de la insurgencia popular es la desigualdad y la inequidad”, señaló Paredes, y puso como ejemplo los casos recientes de Haití y Chile.

De su lado, Geanildad Vásquez, habló de la necesidad de establecer mecanismos de control y de retomar los aspectos ideológicos a nivel de la ciudadanía. “Actualmente no hay ideología, la gente no cree en nada ni en nadie”, puntualizó, asimismo, criticó la creación de candidatos a la carrera, el populismo y el uso de los recursos del Estado, que a su juicio son factores que repercuten en democracias muy débiles.

En tanto que el senador Julio César Valentín destacó que los políticos están retados a reaccionar “si no cambiamos, nos cambian”, dijo, al tiempo de destacar que los movimientos sociales son actores políticos que inciden en la toma de decisiones de la ciudadanía.

El INTEC y Seguros Reservan organizaron la jornada de análisis con el propósito abrir un diálogo entre actores de los partidos políticos y analistas locales de la realidad regional, para derivar lecciones que puedan servir para mejorar las decisiones políticas, económicas, sociales e institucionales en la sociedad dominicana. Toda la jornada se realizó en el Auditorio de la Seguridad Social del INTEC.

El pasado jueves la actividad contó con la participación del pasado Director de Desarrollo Social de la CEPAL, Martín Hopenhayn, seguido de un panel de académicos integrado por Pedro Silverio, Rosario Espinal, Iván Gatón y José Luis De Ramón.