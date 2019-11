Chile puede volver a quedar bajo la bota militar o avanzar al primer mundo

Foto: Grupo de personas perteneciente a distintas gremios, sindicatos y organizaciones sociales se manifiestan frente al palacio presidencial de La Moneda en Santiago (Chile). EFE/Elvis González

SANTIAGO DE CHILE.- “La verdad es que Chile tiene un nombre internacional y, por lo tanto, lo que se haga aquí va a ser muy importante para el resto de la región… va a ser muy mirado Chile en relación a cómo resuelve esto, porque Chile se planteó siempre como el modelo de la época neoliberal y eso yo creo que ya se quedó atrás”.

Esta es la opinión que Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), emitió esta semana en Santiago de Chile, sede permanente de esta instancia de la Organización de las Naciones Unidas responsable de investigar y promover el desarrollo económico y social de la región.​

Esta visión se inscribe perfectamente en la sensación de que, tras un mes y medio de diarias manifestaciones pacíficas y otras muy violentas, este país del cono sur de Sudamérica se encuentra en la disyuntiva de volver a quedar bajo la bota militar o avanzar por la senda que lleva al primer mundo, pero el solidario, aquel donde el poeta Pablo Neruda dijo que se ve «el pan y la justicia repartiéndose como el sol se reparte en el verano».

La titular de la Cepal apuntó a que «será interesante ver cómo se reactivan los motores de crecimiento» si se impone la evolución y no la involución. Una forma “inclusiva, de tal forma que el país el próximo año pueda volver a despegar, pero ya con un consenso social y político que acompañe justamente el proyecto económico”, manifestó.

Los militares le dijeron a Piñera…

A la espera de la decisiva definición, circula profusamente en Chile una versión según la cual el presidente, Sebastián Piñera, quien públicamente ha anunciado una ley para que los militares resguarden las infraestructuras básicas y las instalaciones policiales sin necesidad de declaratorias previas de estados de emergencia o excepción, se negó a la exigencia castrense de que se les permita a los soldados actuar “como se debe actuar…”

Se le atribuye a su exministra Catalina Parot haber dado cuenta del asunto hace una semana en un audio que bien puede ser forjado, pero que a la postre da cuenta –palabras más o palabras menos- de algo que despunta como una posibilidad cierta: que resurja la mano dura e inhumana que un sector le pide a gritos a Piñera y que ve cobardías y traiciones en su demora.

«Nos vamos derecho a un comunismo», se escucha en este audio que sugiere el uso indiscriminado de las armas. Al respecto, el Partido Socialista de Chile, por ejemplo, reclama que la fuerza pública actué contra el delito de manera profesional y respetando los derechos humanos de todos, incluidos los delincuentes, claro está, y que se abandone la práctica de criminalizar a quienes protestan pacíficamente contra un modelo que ya estrujó en demasía.

Cada día se respira un aire cada vez más polarizado y agresivo. Los llamados a la pacificación se multiplican y eso ya es sintomático; los saqueos y los incendios prosiguen y casi que no son reprimidos, la agresividad parece ir in crecendo pese a que la retórica a favor de justicia y vida digna procede tanto de la derecha como de la izquierda, aunque la juventud, principalmente, «cacha» (entiende) que esto no se reduce a un asunto de izquierdistas y derechistas, que es una crisis estructural.

Los dirigentes de los partidos de cualquier signo condenan sin tapujos los hechos violentos y piden castigo para criminales y saqueadores, sean estos especímenes del empresariado de cuello blanco o del lúmpen delictivo y ordinario.

Muchos recuerdan que Piñera autorizó ya una primera incursión callejera de los militares que no fueron a resguardar las instalaciones estratégicas, ni siquiera del Metro, sino directo contra las manifestaciones pese a que estas, por lo general, se efectúan de manera pacífica. Solo dos de cada diez registran hechos de violencia, según estadísticas del mismo Gobierno chileno.

Presidente del #PS, @alvaroelizalde, y proyectos de seguridad anunciados por el Presidente Piñera: "Condenamos de forma categórica la violencia, pero si el Gobierno se quiere lavar las manos y tirar la pelota al Congreso, está equivocando nuevamente la estrategia" pic.twitter.com/PgUpVlqKhX — Partido Socialista de Chile (@PSChile) November 28, 2019

Las protestas en Chile no tienen su liderazgo en este partido opositor ni en ningún otro, de ninguna orientación. Es más, hasta agresiones de palabra y obra han recibido los políticos que han querido arrogarse alguna representación. Fue el caso de la izquierdista Beatriz Sánchez, como se aprecia en el siguiente video:

El pasado 15 de noviembre, cuando las protestas estaban a tres días de cumplir un mes de irrupciones cotidianas, los partidos de todas las tendencias representados en el Congreso, de todos los pelajes, incluido la UDI, que se asocia al dictador Augusto Pinochet, anunciaron un acuerdo para iniciar la ruta hacia la redacción de una nueva Constitución.

Pero «olvidaron» invitar a los protagonistas principales del «Chile despertó»: gremios sindicales, colegios de profesionales, organizaciones estudiantiles o artísticas y defensores de los jubilados o pensionistas abusados por los laboratorios farmacéuticos, las AFP (fondos de pensiones) y tantos más de un largo etc.