Foto: Acento.com.do/Archivo/Félix Jiménez (Felucho).

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El dirigente peledeísta Félix (Felucho) Jiménez consideró que su tocayo y excompañero de partido Félix Bautista debía de estar preso, en lugar de aspira a reelegirse como senador por la provincia de San Juan de la Maguana.

«Félix Bautista debió estar preso e irse con Leonel”, expresó el miembro del comité político del PLD y presidente de la Refinería de Petróleo.

Asimismo, Jiménez advirtió que el gubernamental Partido de la Liberación Dominicana (PLD) vigila al senador Félix Bautista, quien se quedó en las filas peledeístas pese a ser un leal seguidor del expresidente Leonel Fernández, hoy opositor al peledeísmo.

Entrevistado en el programa de televisión Hoy Mismo, Felucho Jiménez se preguntó si los sanjuaneros votarían por Félix Bautista en caso de que el PRD, aliado del PLD, presente una candidatura «potable» para la senaduría.

“Él (Félix BautistaO) debió irse con Leonel a la Fuerza del Pueblo como lo hicieron los leonelistas enfermos, como Luis Manuel Bonetti y como Víctor Díaz (Rúa)”, precisó Felucho Jiménez.

Félix Bautista responde

De inmediato el senador Félix Bautista respondió a su compañero de partido, mediante dos mensajes en su cuenta de Twitter @felixrbautista:

«Felucho, en su nuevo rol de fiscal, juez y policía, se ha convertido en un manipulador, irrespetuoso y deslenguado. Si tiene alguna prueba en mi contra, que la presente y la debatimos en el escenario que él decida».

«Todas las acusaciones en mi contra han sido ampliamente debatidas en la justicia y me han declarado inocente. Siempre he defendido mi honor e integridad personal con mucha valentía y determinación, en todos los escenarios en los que he sido citado».