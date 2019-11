Realizarán en RD encuentro internacional sobre Revolución 4.0

Foto: Servicios de Acento

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Del 13 al 15 de noviembre Santo Domingo será sede del Primer Encuentro de la Red CultMedia – International Network of Cultural Diversity and New Media. Dicho encuentro titulado “Revolución 4.0 en un mundo global: Educación, Economía y Sociedad“, se celebrará en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), la Academia de Ciencias y el Centro UASD-Higüey.

El acto inaugural se llevará a cabo el 13 de noviembre, de 4:00 de la tarde a 7:00 de la noche, en el Aula Magna de la UASD para el público general.

El programa de tres días contará con dos conferencias inaugurales encabezadas por la vicepresidenta de la República Dominicana, doctora Margarita Cedeño, con el título “La importancia de los CTC en el ámbito de la Revolución 4.0” y por el Gerhard Banse, bajo el título de “Industria 4.0: Expectativa y desarrollo en Alemania. Un punto de vista de la evaluación de la tecnología”.

Entre los expositores nacionales se encuentra varios representantes de la UASD como el vicerrector de investigación doctor Mauro Canario , el vice decano de economía doctor Antonio Ciriaco, la directora ejecutiva del INDOIC, maestra Yvelisse Melo y el director de la escuela de filosofía de la UASD Erickson Minaya, entre otros.

De acuerdo al director del observatorio de Humanidades digitales de la UASD y el principal representante de CultMedia en América Latina, Andrés Merejo, en el encuentro se darán cita destacados pensadores como los doctores Gerhard Banse, Nicanor Ursua, Andreas Metzner-Szigeth, Xabier Insausti, Björn Egbert y Julius Erdmann.

El encuentro está organizado por la UASD, el Observatorio de Humanidades Digitales de la Facultad de Humanidades, la Vicerrectoría de Investigación y postgrado y la rede doctorando del Máster “Filosofía en un mundo global” de la Universidad del País Vasco-UASD, la Academia de Ciencias y el Instituto Dominicano de la Investigación de la Ciberesfera (INDOIC), con el patrocinio del Banco Popular Dominicano, la Vicepresidencia de la República a través de Progresando con Solidaridad y la embajada de Alemania en el país.

La industria 4.0, como repercusión social, económica y educativa está caracterizada por la robótica, la impresora 3 D, la nanotecnología, internet de las cosas y los sistemas de producción ciberfísicos conducentes a la automatización masiva de la producción apoyada en las TIC, cosa que hasta ahora se realizaba en soluciones aisladas jerarquizadas de la industria 3.0.

CultMedia es una red internacional de profesores e investigadores de distintos países europeos (Alemania, República Checa, Polonia, Eslovaquia, Italia y España) y de Latinoamérica, entre ellos la República Dominicana, que tiene como objetivo el análisis de los cambios que se están produciendo en las prácticas culturales (patrones, motivaciones y usos) como consecuencia de los llamados nuevos medios, especialmente el ciberespacio e Internet.