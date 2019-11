Pittaluga pide inconstitucionalidad de sentencia sobre recusaciones

Foto: Servicios de Acento

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – “Yo no digo que usted no va a ser imparcial, pero la percepción social sí lo dice”, estableció la defensa de Conrado Pittaluga al presentar un incidente sobre la recusación negada del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, y otros cuatro jueces del Pleno en el juicio de fondo del caso Odebrecht.

El abogado Manuel Alejandro Rodríguez expuso las violaciones del debido proceso en la acusación. En su discurso, se refirió con detenimiento a la decisión del Pleno de rechazar la recusación de cinco jueces, ya que entiende que se viola el principio de ética y afectan la imagen de la justicia al no haberse apartado del proceso.

“No porque es corrupto, no. No porque es una persona incapaz, parcial o independiente, no. Es la percepción social y la razonabilidad para mantener la imagen del poder judicial”, sentenció Rodríguez al presentar los primeros incidentes de un total de ocho.

De manera específica, la defensa del imputado solicitó a los integrantes del Pleno acoger la acción de inconstitucionalidad de la sentencia interpretativa que declinó las recusaciones de los jueces, así como sustituir la palabra “pueden” por “deben” cuando se refiere a la posibilidad de los jueces de aceptar inhibiciones y recusaciones.

Esto se hizo bajo argumentos que se resumen en la cita: “Si se tiene derecho a un juez imparcial, el correlativo es un deber del juez”.

En primera instancia, la barra de defensa de Pittaluga solicitó que se le cediera la palabra a las partes a fin de que pudieran referirse a cualquier aspecto relacionado al apartamiento de los jueces del Pleno. A esa petición añadieron la no acumulación de incidentes sobre la acción de inconstitucionalidad de las recusaciones, contrario a lo que ha mandado el magistrado Molina, porque lo consideran una cuestión prioritaria en la administración de justicia.

Ante el rechazo de Molina de sus solicitudes con base en que mediante una sentencia previa, el Pleno decidió fallar en orden de relaciones, los abogados de Pittaluga pidieron una excepción de incompetencia.

A Pittaluga Arzeno y sus abogados les resta un día para concluir con la presentación de sus incidentes, ya que el Pleno les había otorgado dos días para ello, igual que a las demás defensas técnicas que le precedieron.