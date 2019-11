Foto: Fuente externa/Jair Bolsonaro y Donald Trump.

Miami, FL.-La Sociedad Interamericana de Prensa calificó de «actitudes discriminatorias» y contrarias a principios de libertad de prensa, las órdenes ejecutivas que emitieron los presidentes de EE.UU., Donald Trump, y de Brasil, Jair Bolsonaro, en las que solicitaron a dependencias gubernamentales cancelar las suscripciones de periódicos críticos a sus gestiones de gobierno.

Señalan que “esta semana el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ordenó a los ministerios de Gobierno nacional a cancelar las suscripciones al diario Fohla de S. Paulo, en represalia por informaciones críticas a su gestión.” En este caso, la SIP remarcó como agravante, que Bolsonaro haya expresado que discriminará a ese diario a través de la publicidad oficial.

Mientras que “la semana pasada, el presidente Donald Trump, también había ordenado a sus oficinas de la Casa Blanca cancelar las suscripciones de los periódicos The New York Times y The Washington Post, en respuesta a información crítica contra su gobierno.”

El presidente de la SIP, Christopher Barnes y de la Comisión de Libertad de Prensa, Roberto Rock, coincidieron en señalar que «esta es una nueva y peligrosa forma de estigmatización y descrédito de la prensa, que discrimina a los medios según sus criterios editoriales».

Barnes, director general de The Gleaner, Kingston, Jamaica y Rock, director del portal mexicano La Silla Rota, agregaron que con «esta actitud discriminatoria, así como con las amenazas e insultos que profieren contra medios y periodistas, se corre el riesgo de que incentiven acciones violentas contra la prensa».

Esta semana, Bolsonaro también amenazó con quitarle la licencia de operación a TV Globo por «practicar un periodismo villano». Trump amenazó con quitarle la licencia a NBC el año pasado en represalia por informaciones críticas.