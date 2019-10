Fake News: Es una grave enfermedad que lesiona democracias en América Latina

Miami, Florida.- Las graves consecuencias que pudieran tener para las democracias en la región con la rápida e incontrolable propagación de los denominados “Fake News” o noticias falsas, representa un “dolor de cabeza” para los sistemas en nuestras Américas, según analizaron durante el IV Foro Presidencial, gobernantes latinoamericanos, quienes están todos de acuerdo en que “se debe poner atención a este riesgo latente y defenderlas como de lugar.”

Ex presidentes de naciones como Colombia, Costa Rica, Ecuador, Bolivia y España ven con un alto grado de preocupación como gobiernos “alineados con el Socialismo del Siglo XXI, abren guerra frontal contra periodistas y editores de medios de comunicación social” a la vez que hacen uso de los recursos que les permite la sociedad de la información a través de los “Fake News” para propagar sus ideas.

La IV Edición del Diálogo Presidencial que bajo el título “Fake News” ¿Amenaza para la Democracia?, que se realizó en el Wolfson Campus del Miami Dade College, fue el escenario perfecto para abordar este tópico de tanta trascendencia e importancia para el fortalecimiento de una sana democracia en la región, actualmente muy convulsa en países del hemisferio y razón por la cual, Nelson Mezerhane, en su breve discurso de apertura del acto, señaló se abordaría sobre ello.

Participaron los ex presidentes, Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, de Costa Rica, Felipe González y José María Aznar, del Gobierno Español, Jamil Mahuad y Osvaldo Hurtado, de Ecuador, Jorge Quiroga, de Bolivia, Andrés Pastrana, de Colombia. Entre tanto, el Secretario General de la OEA, envió un claro mensaje sobre el tema mediante un video.

El encuentro fue inaugurado con las palabras del presidente interino del MDC, Rolando Montoya y del presidente del Grupo Mezerhane y la Fundación IDEA, Nelson J. Mezerhane del Diario Las Américas, patrocinador oficial, donde a través de su mensaje, Luis Almagro de la OEA, también advirtió que “el internet tiene el potencial de dañar el sistema democrático como en particular, las redes sociales.”

Los ex jefes del Gobierno Español, Felipe González y José María Aznar, quienes, a pesar de las diferencias de partidos, dejaron claros que ambos, están muy de acuerdo en que “se deben proteger las democracias en Latinoamérica.”

Aznar, en el debate, moderado por Idiana Chirinos de Contenidos, NTN24, dijo que “no podemos permitir que quienes abusan del poder también controlen la información, censuren y perjudiquen y causen daño constante”, en relación con el recurso de los fake news por parte de gobiernos autoritarios.

Entre tanto, Felipe González señaló que “el 50% de la información en internet es procesada por robots. Un 25% es procesada por organizaciones criminales”, según alertó al referirse al uso de las nuevas tecnologías y el análisis de cómo se afecta la democracia.

“Hemos permitido como usuarios de las redes sociales que éstos usen nuestros datos privados, sin nuestros consentimientos” y citó como ejemplo que le “fue creada una cuenta falsa en Twitter, con todos sus datos, sin su aprobación.”

Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia, enfatizó en que “hay orquestado un programa de desestabilización en países que han enfrentado a Nicolás Maduro, utilizando los recursos de las nuevas tecnologías”, citando los casos de Ecuador y Chile.

Cuestionó ¿Cuál es la democracia que tenemos en la región? Porque dijo que en Colombia ese es un poder presidencialista en absoluto y que, según su punto de vista, “hemos llegado a la digitalización de la democracia”, al tiempo que se cuestionó si “se está llegando a los jóvenes en la manera correcta en que se debe.”

Debate sobre el uso del Internet

Felipe González, dijo que “un marco regulatorio no va a resolver el problema del descontrol mediático de los Fake News o de responsabilidad. Ciber seguridad es la guerra de todos contra todos. Estamos en un problema serio. Si no hay responsabilidad para los medios que no dan la cara, entonces por qué no se puede aplicar a los que no la dan”, se cuestionó sobre el espinoso tema.

En el encuentro participaron además como invitados, el cónsul de España, Cándido Cris Estrada y su esposa, Carla Cavero.

También el catedrático y Secretario de IDEA, Asdrúbal Aguiar, quien presentó varios libros con temas relevantes sobre Venezuela, Democracia y Derechos Humanos y quien valoró la presencia de todos los invitados en este evento.