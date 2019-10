Foto: Acento.com.do/Archivo.

Miami, Florida. – Las amenazas a las democracias en América Latina y los demás países de la Región, surgidas a raíz del uso de las redes sociales y en el campo de las comunicaciones, serán analizadas durante el foro titulado “Fake News: ¿Amenazan a la Democracia? del Miami Dade College, donde prestigiosos líderes regionales fijarán sus puntos de vista en torno al debatido tema, el cual, además, fue abordado durante la recién concluida Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP.

Por cuarto año consecutivo, los ex jefes de gobierno de España adjunto a otros ex mandatarios, estarán presentes en este conclave internacional que se realizará este martes 29 de octubre, desde las 8 a.m., en el Campus Wolfson Miami Dade College (MDC), downtown Miami.

El foro, organizado por la Cátedra Pedagógica Mezerhane del MDC y la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), analizará la democratización de la comunicación, promovida por el surgimiento de las redes sociales, y el desafío que representa este fenómeno para la gobernabilidad en la región.

El foro será en español con servicios de traducción disponibles. Los miembros de la prensa acreditada están invitados a darle cobertura al evento.

Entre los líderes y personalidades cuya participación se espera están: Jorge Quiroga, ex presidente de Bolivia; Andrés Pastrana, ex presidente de Colombia; Laura Chinchilla y Miguel Ángel Rodríguez, ex presidentes de Costa Rica; Jamil Mahuad y Osvaldo Hurtado, ex presidentes de Ecuador.

Además, participan también, José María Aznar y Felipe González, ex presidentes de España; Vicente Fox, ex presidente de México; el Dr. Rolando Montoya, presidente interino del MDC; el presidente del Grupo Mezerhane y director editorial del Diario Las Américas, doctor, Nelson J. Mezerhane; y el director ejecutivo de IDEA y profesor visitante del MDC, doctor, Asdrúbal Aguiar.

“Los paneles y presentaciones analizarán el papel de los medios masivos de comunicación como el nuevo articulador de poder político, y la ética del periodismo en los medios sociales y la era de globalización, así como las fake news”, conforme indica una nota enviada por la periodista Soraya Ramírez Galán.

Como cada año, este encuentro regional reunirá además a representantes de medios hispanos acreditados en la Florida.