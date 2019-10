Frases memorables de las protestas de Chile

SANTIAGO DE CHILE.- Las protestas en Chile por la desigualdad acumulada cumplen este domingo diez días desde su estallido en la noche del 18 de octubre, tiempo en el que no han cesado las manifestaciones en las calles ni la persistencia de algunos disturbios, sin que se avizore de momento una solución cercana.

Para la próxima semana están convocadas nuevas manifestaciones en Santiago, cuando el saldo de las protestas llega ahora a al menos 19 muertos y más de mil heridos, de ellos la mitad por disparos de Carabineros y soldados.

En estos primeros días de crisis social la tensión ha dado lugar a memorables declaraciones de sus protagonistas que ilustran en algo la situación que está viviendo Chile con las siguientes frases:

SEBASTIÁN PIÑERA, presidente de Chile: «En medio de esta América Latina convulsionada, nuestro país es un verdadero oasis».

Lo dijo solo diez días antes de que estallaran las protestas. El mandatario chileno valoraba en una entrevista a un medio local la estabilidad social de su país, sin grandes conflictos desde hacía décadas porque en silencio paciente se incubaba el estallido postdictadura.

JUAN ANDRÉS FONTAINE, ministro de Economía: «Quien madrugue tendrá una tarifa más baja». Tres días después y con Chile encendido: «Humildemente pido perdón, esas palabras no reflejan lo que quise decir”.

El alza de la tarifa del pasaje del Metro de Santiago en hora punta de 800 pesos (1,10 dólares) a 830 pesos (1,14 dólares) fue el detonante para el descontento popular acumulado en Chile por los bajos salarios y pensiones y el alto costo de vida en servicios como luz, gas, educación universitaria, salud y medicamentos.

ANA SALAS. Estudiante de secundaria: «Cuando los políticos y los empresarios se oponen a reducir la jornada laboral para que los padres no lleguen tan de noche a la casa, porque los míos se demoran dos horas en ir y tres horas en volver de sus trabajos, les dicen que se levanten más temprano».

«Se están burlando y más encima la primera respuesta es más milicos y más pacos (policías) para reprimir con brutalidad. El pasaje lo suben poquito a poco, hoy 20 pesos, mañana 30 pesos y así el empresario del Metro, transporte que además fue construido por Allende, repartía 5 porque ganaba 10; luego ganaba 20 y repartía 6 y repartía 10 cuando ganaba 100, pero a la vez subió la luz, el gas, el agua, porque este es el unico país del mundo donde el agua es de privados; entonces dice que él paga más y más sueldos y es verdad a medias… Pura burla, puro montaje, ahorcarnos de a poco y con desprecio y ahora con luma (golpes con palos)».

GLORIA HUTT, ministra de Transportes: «No tienen argumento».

Para esta funcionaria del Gobierno los reclamos de los estudiantes por la subida del precio del Metro eran injustificados porque no afectaba a los escolares sino «solamente a sus padres y apoderados».

SEBASTIÁN PIÑERA: «Estamos en guerra»

Sumido el país en un caos sin precedentes, con supermercados saqueados y estaciones de metro incendiadas, el mandatario repitió una frase recurrente del dictador Augusto Pinochet y declaró el pasado fin de semana que el país estaba «en guerra contra un enemigo poderoso e implacable», tras lo cual llamó a los soldados. Como querer apagar el fuego con gasolina.

JAVIER ITURRIAGA, general del Ejército: «Soy un hombre feliz y no estoy en guerra con nadie».

Horas después de lo dicho por Piñera, el militar a cargo del estado de excepción en Santiago contradijo al presidente y rebajó los ánimos belicosos de este que apuntaban a la propia población chilena.

CECILIA MOREL, esposa de Piñera, primera dama. Un audio que se atribuía a la esposa de Piñera comenzó a hacerse viral en redes sociales con un mensaje que plasmaba la evidente desigualdad existente dentro de la sociedad chilena. Al final de esa jornada, la Presidencia de la República tuvo que reconocer su veracidad:

«Estamos absolutamente sobrepasados, es como una invasión extranjera, alienígena, no sé cómo se dice. Por favor, mantengamos nosotros la calma, llamemos a la gente de buena voluntad, aprovechen de racionar las comidas y vamos a tener que disminuir nuestros privilegios y compartir con los demás».

JOSÉ MIGUEL AGUIRRE, general de la Armada: «Que no panda el cúnico».

Este militar a cargo del estado de excepción en la norteña región de Antofagasta citó involuntariamente una de las frases más célebres del Chapulín Colorado, emblemático personaje del mexicano Roberto Gómez Bolaños «Chespirito».

SEBASTIÁN PIÑERA: «Le pido perdón a mis compatriotas».

El gobernante se disculpó por no haber visto el larvado descontento social acumulado durante décadas y anunció un paquete de reformas sociales que, por ser solamente cosméticas y no estructurales, no fue suficiente para sofocar unas protestas que, lejos de terminarse, se intensificaron pidiendo su dimisión ahora, además, por la represión de las fuerzas del orden contra la ciudadanía.

ANDRÉS CHADWICK, ministro del Interior: «No tengo ninguna responsabilidad política en esto».

En una comparecencia en la Cámara de Diputados, la mano derecha de Piñera en el Gobierno no se hizo responsable de los presuntos excesos de las fuerzas del orden contra la población.

EXPRESENDE DE URUGUAY «Pepe» Mujica: «Tengo la impresión de que en Chile se avecinan cambios muy importantes».

Añadió que lo que sucede en Chile le sorprendió «por el volumen de la explosión», aunque resaltó que él sabía de antemano lo que sucedía, porque la gente «ve la macroeconomía y los números» pero no habla «con la gente de abajo».

JORGE GONZÁLEZ, Los Prisioneros: «Es muy triste que todavía se tenga que seguir cantando ‘El baile de los que sobran'», canción lanzada en 1986 en el disco «Pateando piedras». La letra dice así:

Nos dijeron cuando chicos: Jueguen a estudiar

Los hombres son hermanos y juntos deben trabajar/ Oías los consejos/Los ojos en el profesor/Había tanto sol sobre las cabezas/Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuro y dejaron a mis amigos pateando piedras/

MICHELLE BACHELET, expresidenta de Chile y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos: «He decidido enviar una misión de verificación».

Así reaccionó la predecesora de Piñera en el cargo, con una misión de observadores que debe reunir los indicios de las gravísimas violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado al reprimir las protestas, incluidas las torturas y la acción conjunta de civiles con uniformados para combatir a los saqueadores, en lugar de proceder conforme a la ley.

SEBASTIÁN PIÑERA: «He pedido a todos los ministros poner los cargos a disposición». Les pidió la renuncia tras la manifestación más grande de la historia democrática de Chile, que solo en Santiago reunió a 2 millones de personas.

Piñera desoyó, sin embargo, los pedidos de su propia dimisión y accedió únicamente a reformar su Gobierno.

MARCELO «LOCO» BIELSA, exseleccionador de fútbol de Chile: «Es admirable lo que está haciendo el pueblo chileno».

El entrenador argentino que dirigió a ‘La Roja’ entre 2007 y 2011 afirmó que los chilenos «dan un ejemplo de firmeza, unidad y convicción admirable, más allá de los violentos». «Son un ejemplo para todos los países que son tratados injustamente por sus gobernantes», sean del signo político que sean, añadió.

VENEZOLANO ANTICHAVISTA QUEMADO protagonista de la mejor foto del año 2018 ahora vive en Chile:

«Esta violencia me recuerda a mi país. Nosotros estábamos peleando contra un monstruo, contra una tiranía de asesinos. Acá también hay represión, pero no es igual. En Venezuela hay estudiantes que todavía no aparecen. Nosotros marchábamos con máscaras y escudos porque nos respondían con disparos de plomo y bombas, las balas pasaban por nuestras orejas y veíamos correr sangre a nuestro lado. Era una cacería. Éramos David contra Goliat y nosotros perdimos. Aquí los malos están perdiendo».

OTRO VENEZOLANO ANTICHAVISTA: «Mi mamá me dijo que le mandemos a Piñera a Venezuela y que ella a cambio nos mandaría a Maduro. No se da cuenta que quiere allá a uno que estaba preparando aquí el camino para la llegada a Chile de una Quinta (Chávez-Maduro). Pero no creo, porque aquí en Chile están todos unidos por algo mejor y no peor. En Venezuela estamos todos desunidos y no sabemos ni lo que decimos porque estamos de mal en peor».