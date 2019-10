Consejo de Bioética en Salud ha aprobado 459 protocolos de investigación

Foto: Acento.com.do/Archivo.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El Consejo Nacional de Bioética en Salud (CONABIOS) informó que ha aprobado 459 protocolos para investigación.

El organismo explicó que ha recibido hasta la fecha para su evaluación y aprobación un total de 510 protocolos de investigación y 731 enmiendas a los mismos y consentimientos informados, de los cuales han sido aprobados 459 protocolos.

Detalló que 28 no han sido aprobados, 20 han sido observados y tres se encuentran en proceso de evaluación.

La información fue ofrecida por la licenciada Aura Celeste Fernández R., presidenta del CONABIOS, al dirigirse a los presentes durante el acto de celebración del XV aniversario de creación de ese órgano rector de las investigaciones en salud que se llevan a cabo en la República Dominicana, descentralizado del Ministerio de Salud Pública y asesor del Ministerio en temas de Bioética.

La presidenta del CONABIOS detalló que entre algunos temas de los que han versado las investigaciones se encuentran el VIH (la mayoría), siguiéndole la diabetes, las vacunas de varios tipos, la hipertensión, el glaucoma, cáncer de pulmón, osteoartritis de rodilla, tumores metastásicos de melanoma cutáneo e hipertensión ocular.

También sobre catarata, acné vulgar, hipertensión arterial pulmonar, condiciones verrugosas, degeneración macular, artritis reumatoide, cáncer de células metastásicas, reducción de riesgo de fracturas en mujeres postmenopáusicas con osteoporosis, detección temprana de la leptospirosis humana, mejora de la visión relacionada con la edad y ablación intravenosa en el tratamiento del reflujo de la vena safena mayor.

Otras de temas de los protocolos de investigación sometidos al CONABIOS han sido el cáncer de mama, vitíligo, trastorno obsesivo compulsivo y trastorno de pánico, prevención de accidentes cerebrales de niños con anemia de células falciformes, aloinjertos de pié en pacientes con quemaduras tipo AB, tuberculosis, nefritis lúpica activa, autismo y tratamiento trauma craneano significativo.

También se han realizado estudios demográficos, estudios de vigilancia de comportamiento, encuestas y estudios observacionales.

Monitoreo

La licenciada Fernández R. informó que CONABIOS está haciendo monitoreo a las investigaciones que ha aprobado.

“Un asunto que no puedo dejar de decirles es que en todo este tiempo tan sólo ha sido sometida una investigación relacionada con células madre, la cual no cumplió con los requisitos mínimos indispensables para ser aprobada”, destacó.

Invitada de honor

La actividad de celebración del Décimo Quinto aniversario del nacimiento del CONABIOS contó con la participación de las principales autoridades del sector salud y destacadas personalidades del mundo médico, Así como con la presencia como invitada de honor de la doctora Jessie Orlich, eminente abogada bioeticista y experta en derechos humanos.

La presidenta del CONABIOS dijo que ese número 15 tiene mucho significado: “Confianza en nosotros, pues desde que fue creado el CONABIOS y fuimos designados por el distinguido y apreciado Dr. Sabino Báez, en el período en que fue Secretario de Estado de Salud Pública y Asistencia Social, no hemos sido removidos por ninguno de los demás secretarios y ministros de Salud Pública”.

Aseguró que lo que ha predominado en sus decisiones ha sido comprobar si la investigación cumple con los principios bioéticos, metodológicos y científicos, “y con ello hemos enfatizado en la autonomía de las personas y en que cada investigación procure el mayor beneficio, no cause daño individual ni colectivo y no viole la normativa nacional e internacional en materia de bioética.