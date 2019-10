Foto: Acento.com.do/Archivo/Danilo Medina.

Santo Domingo, 21 oct (EFE).- El presidente Danilo Medina exclamó este lunes que el único «delito» que ha cometido es no haber fracasado como presidente de la República a pesar de las «diabluras» que, aseguró, ha sido víctima por parte del sector que dentro del PLD lideraba el expresidente Leonel Fernández.

Medina, quien habló al final de la asamblea general que celebró esa organización ante centenares de sus dirigentes, afirmó que a él no le han regalado nada, «todos los escalones los he subido a base de esfuerzo y sacrificio».

En un discurso en el que repasó sus relaciones con Fernández, quien renunció ayer de manera irrevocable como presidente y miembro del PLD, el gobernante llegó a decir que desde el poder «lo estoy haciendo mejor que él», comparando sus poco más de 7 años de Gobierno con los tres cuatrienios que cumplió su excompañero de partido.

El gobernante también se refirió a las denuncias de Fernández en torno a que en las primarias abiertas del PLD del 6 de octubre pasado se cometió un fraude que le impidió obtener la candidatura presidencia de la formación oficialista, que ganó Gonzalo Castillo.

«No es cierto que ha habido fraude, a quién le cabe en la cabeza que nosotros podemos auspiciar una candidatura que no sea la voluntad legítima del pueblo dominicano; fuimos nosotros quien luchamos para que haya primarias abiertas en nuestro partido, de no haber sido así todavía se estuvieran recogiendo los muertos en las calles del país», afirmó.

El jefe de Estado dijo que tanto en 1996 como en 2004 apoyó sin reservas la candidatura de Fernández a la Presidencia del país, y que el expresidente le prometió, en presencia de Temístocles Montás, que en 2008 le apoyaría para que fuera el candidato presidencial del PLD.

«No me gusta el chisme, no me gusta hablar de nadie; siempre he creído que los hechos son los hechos y que nadie cambia la imagen de una persona porque se le antoje, solo la conducta de hombres y mujeres puede transformar su imagen», acotó.

Medina se definió como una persona tolerante que acepta la disidencia y reveló que a los funcionarios seguidores de Fernández que ha despedido, ha sido porque le faltaron el respeto a la figura del presidente de la República.

Consideró que Fernández «no pude vivir» sin ser candidato o presidente de la República y que no se preparó para perder las primarias, porque consideraba que ganaría de antemano el proceso.

«Él dice que lleva en su corazón a las bases del PLD, pero les dice que ‘e’pa fuera que van’ (en las elecciones de 2020); no me quieras tanto», dijo Medina ante la ovación de los presentes en el pabellón de kárate del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Durante el encuentro, el secretario general del PLD Reinaldo Pared Pérez dijo que ante la renuncia de Fernández y varios de sus seguidores, se amparaba en los estatutos de la formación oficialista para convocar el jueves venidero al Comité Político para que conozca sobre esa situación y haga las recomendaciones de lugar al Comité Central para llenar las vacantes que se han producido.

En la actividad también hablaron Euclides Gutiérrez Félix, Temístocles Montás y Felucho Jiménez, quienes fustigaron a Fernandez por su decisión y defendieron el historial de Medina en el PLD y sus ejecutorias desde el Gobierno.EFE