Incautan 9,874 unidades de cigarrillos y 664 botellas de bebidas alcohólicas en varios comercios del país

Santo Domingo, República Dominicana-. Como parte de la estrategia integral de ataque al comercio ilícito de bebidas alcohólicas y cigarrillos, un conjunto de instituciones decomisó un total de 9,879 unidades de cigarrillos y 664 botellas de bebidas alcohólicas en comercios detallistas del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Haina y Boca Chica.

Los productos fueron incautados mediante 33 operativos en colmados, minimercados, almacenes y tiendas de conveniencia, que estaban en franca violación de la Ley No. 17-19 para la Erradicación del comercio Ilícito, el contrabando y la falsificación, así como la Ley No. 34-89 General de Aduanas, Ley No. 42-01 General de Salud y la Ley No. 11-92 (Código Tributario).

Se trató de un trabajo conjunto y coordinado entre Impuestos Internos, la División de Tráfico de Mercancías de la Policía Nacional, la Dirección General de Aduanas (DGA), la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos Contra la Salud (PEDECSA) y el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-Consumidor).

Estas acciones judiciales fueron llevadas a cabo en la primera semana de octubre, en Manoguayabo, Santo Domingo Oeste, Bajos de Haina, provincia San Cristóbal y Boca Chica como parte de un programa interinstitucional de inspección de comercios a nivel nacional, para garantizar el cumplimiento tributario y la protección de los derechos y la salud de los consumidores de estos productos.