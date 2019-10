SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El dirigente perredeísta Guido Gómez Mazara propuso, mediane cartas, a Luis Abinader y a Leonel Fernández una alianza sin «la lógica del vulgar reparto» de la administración pública para poder derrotar a Gonzalo Castillo, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afín al presidente Danilo Medina.

Es sus cartas, fechadas el 16 de este mes de octubre, el doctor Gómez Mazara, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que lidera la corriente «Rescate del PRD», recuerda a ambos líderes que la historia dominicana enseña que los sectores liberales no han podido gobernar y desarrollar sus visiones sobre el país, entre otras cosas «porque los egos e individualidades, obstruyen entendimientos elementales en la búsqueda de la victoria».

Al tiempo que propone a Luis Abinader que convenga con diversas organizaciones políticas una alianza sustentando en una agenda mínima de país, Gómez Mazara recuerda a Leonel Fernández que «resulta lastimoso que figuras de la dimensión de Duarte, Bonó, Espaillat, Bosch y Peña Gómez no perfilaran sus ideas en un aparato estatal que prefirió la manigua, el autoritarismo y despotismo ilustrado porque sus ejecutores sellaron con sus manías hábitos que obstaculizan el auténtico avance de la nación».

Gómez Mazara expresa que tendría una alta valoración en la ciudadanía que Luis Abinader y Leonel Fernández, virtualmente separado del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) convengan en no atacarse en la competencia electoral, ponerse de acuerdo en lo municipal y lo congresual, y establecer la factibilidad de una alianza en segunda vuelta.

De esta manera, explica el dirigente del PRD, entre Abinader y Fernández, quien reciba mayor cantidad de votos y pase a una segunda vuelta electoral sea apoyado automáticamente por el que obtenga menos, y se pueda elaborar una agenda de puntos en común.

Entre los asuntos a pactar estarían la seguridad ciudadana, la generación de empleos, el impulso a una reforma constitucional que no toque el modelo de dos periodos consecutivos y nunca más. Asimismo, se trabajaría sobre la migración, el incremento del presupuesto del sector salud, entre otros puntos de importancia.

A continuación las cartas:

16 de octubre 2019

Santo Domingo, D.N.

Licenciado

Luis Abinader

Candidato Presidencial del PRM

Estimado Luis:

Ya te escribí para felicitarte. Ahora, apelo a la fascinación personal que tengo por la historia para atreverme a recordar el texto de la doctora M.A. Sang Ben, titulado “La Utopía Inconclusa” donde se describe con exactitud la tragedia de los sectores democráticos y liberales que, desde el mismo proceso de nacimiento de la nación, fracasan estructurando mayorías porque los egos e individualidades, obstruyen entendimientos elementales en la búsqueda de la victoria. Siento que la actual coyuntura habilita una verdadera posibilidad electoral y será tarea de ciudadanos sensatos abrir las compuertas para andar juntos, sin coincidir en todo.

Presumo los alegatos “químicamente puros” que se articulan alrededor del proceso pautado para febrero/mayo del 2020. Ahora bien, la sed ciudadana respecto de desplazar al grupo gobernante y anhelos de justicia conjugan un variopinto de sectores con los que, en el marco de las coincidencias y discrepancias, nos conducen a reformular la noción de alianzas con franjas históricamente adversas sin que reproduzcamos la maldita lógica del vulgar reparto de espacios en la administración pública. Lo pertinente es ambientar coincidencias sobre aspectos básicos (seguridad ciudadana, generación de empleos, aumentar la inversión en sector salud, política migratoria y comprometerse a impulsar una reforma que no toque una modificación concerniente a lo presidencial) para traducir en la población la viabilidad de una concertación útil capaz de unificarnos con las políticas que impacten en la gente, esquivando el sentido de lo estrictamente partidario.

Te adelanto que no tengo interés en mediar ni ser puente de aproximación. Lo políticamente inteligente es interpretar la utilidad de fuerzas electorales llamadas a conducirse con un sentido de estructurar “una mayoría inteligente” en el próximo evento electoral. De ahí, mi planteamiento básico: no agredirse, posibilitar entendimientos en las elecciones municipales y candidaturas senatoriales, pactar acuerdo en segunda vuelta y exhibir visiones cercanas en 5 temas de nación. Así, el sector Leonel Fernández podrá sentir las vías de una potencial negociación a futuro.

Como la condición de libre pensador es consustancial con mi naturaleza, deposito en tus manos mi valoración respecto de sumatorias indispensables para el éxito electoral. En los próximos días, estructuraré mis ideas al respecto de manera pública. Y siento que lo pertinente es edificar todo un cuerpo argumental para vencer resistencias, impugnaciones, ejercicios de purismo/ético y las acostumbradas descalificaciones no al mensaje sino al mensajero.

La historia siempre establece las enseñanzas de lugar, y lo inteligente es interpretarla en el contexto que nos toca actuar. Por eso, los barbudos que ascendieron formalmente al poder en Cuba en 1959 necesitaron una combinación de voluntades pautadas por el deseo de desplazar a Fulgencio Batista sin detenerse en las distancias ideológicas. Resultaba “imposible” entender que Rafael Caldera, habilitara jurídicamente al coronel golpista que se levantó en Venezuela para derrotar el pacto de Punto de Punto Fijo de 1958 y la formalidad partidaria de AD y COPEI. Y en el lado inverso, en Chile los que adversaron a Patricio Aylwin porque ejercía la condición de Presidente del Senado en la etapa previa a la ambientación del golpe el 11 de septiembre de 1973, lo hicieron candidato presidencial de la gran concertación que derrotó a Pinochet en el año 1990. Andrés Manuel López Obrador, salió del PRI y PRD para formar MORENA, pero necesitó de sus antiguos compañeros en la articulación de fuerzas que lo condujeran al triunfo en México.

Luís, es ahora que la razón debe imponerse a la pasión.

Afectos,

Guido Gómez Mazara

******************************

Carga a Leonel Fernández:

16 de octubre 2019

Santo Domingo, D.N.

Doctor

Leonel Fernández

Su Despacho.

Distinguido amigo:

Cuentan que la política ejercida desde una perspectiva distorsionada provoca delirios en sus actores, y si éstos tienen fascinación literaria deben entender perfectamente el momento en que la realidad se transforma en ficción. En la arena pública se exhiben inmisericordemente un ejército de actores distante de la racionalidad y sentido común, dándole cancha al club de filibusteros, intrigantes y resentidos que hicieron de la participación partidaria el escenario por excelencia para “pellizcos” inmisericordes que tanto daño han provocado al desarrollo de la institucionalidad democrática.

Resulta lastimoso que figuras de la dimensión de Duarte, Bonó, Espaillat, Bosch y Peña Gómez no perfilaran sus ideas en un aparato estatal que prefirió la manigua, el autoritarismo y despotismo ilustrado porque sus ejecutores sellaron con sus manías hábitos que obstaculizan el auténtico avance de la nación. Desafortunadamente, el colapso de las organizaciones partidarias conducen a un sector importante de la población a creer lógico allanar los caminos que nos remitan a nuevos mesías, que en el terreno práctico, terminan degradando las instituciones, llenando de rabia cívica a los ciudadanos y reconociendo que la cura salió peor que la enfermedad.

Siento que la reconstrucción de la política debe materializarse desde el corazón de los actores con verdadera conciencia cuestionadora y anhelos de rectificación para perfeccionar el modelo democrático. Por eso, los acontecimientos desarrollados en su partido en ocasión de la celebración de las primarias abiertas y simultáneas abren las compuertas para una aproximación inteligente y articulación de una concertación útil capaz de asociar el sentido del impostergable cambio con fuerzas electorales pautadas por el interés de desplazar democráticamente un sector político empeñado en prevalecer en el control del aparato del Estado porque sus travesuras podrían edificar el criterio desafortunado de que todo es comprable.

Creo que tendrá un altísima acogida en amplios núcleos ciudadanos la posibilidad de que el candidato Luis Abinader y usted encuentren puntos de coincidencia alrededor de: no lastimarse en el marco de la competencia electoral, pautar entendimientos en el orden municipal y en el congreso, establecer la factibilidad de una alianza en segunda vuelta para que el aspirante que reciba mayoría de votos sea endosado automáticamente y la estructuración de una agenda de puntos en común ( seguridad ciudadana, generación de empleos, impulsar una reforma que no toque los aspectos concernientes a modificar el modelo de dos periodos consecutivos y nunca más, la agenda migratoria y el incremento del presupuesto del sector salud) que conminen al ganador de las elecciones presidenciales a ejecutarla inmediatamente ascienda las escalinatas del palacio nacional el 16 de agosto del año 2020.

No tengo interés de constituirme en mediador y/o puente entre las partes. Por el contrario, lo hago por convicción sin olvidar los obstáculos a vencer y voluntades que acomodar debido a una fatal tradición de nuestros exponentes del bestiario político, siempre renuentes a validar las ideas cuando provienen de ciudadanos de pensamiento independiente y desdeñosos de actuar en la vida con un sentido de obediencia pura y simple.

Presumo los alegatos “químicamente puros” que se articulan alrededor del proceso pautado para febrero/mayo del 2020. Ahora bien, la sed ciudadana respecto de desplazar al grupo gobernante y anhelos de justicia conjugan un variopinto de sectores con los que, en el marco de las coincidencias y discrepancias, nos conducen a reformular la noción de alianzas con franjas históricamente adversas sin que reproduzcamos la maldita lógica del vulgar reparto de espacios en la administración pública. Aquí, las circunstancias imponen una postura que la historia juzgará correctamente si todos ponemos las energías suficientes en la dirección de elaborar un modelo democrático que nos llene de orgullo y satisfacción. Puedo testimoniar que la candidatura del PRM está encabezada por una persona de buenos sentimientos y valores esenciales sobre el país y las transformaciones en el orden político, social y económico.

Aunque ciertos exponentes de la jauría mediática hacen extraños ejercicios de coincidencia entre nosotros, en honor a la verdad, nunca he depositado mi voto a favor de su candidatura y/o la organización que lo presentó en tres oportunidades como aspirante a la presidencia. Lo cierto es que el siempre recordado Sócrates Tejada nos presentó en mis años de formación en New School for Social Research, y desde el año 1993 he visto su desarrollo político desde el balcón opositor. Ahora, es el sentido de la historia que le coloca en el “justo trayecto del sol” para allanar los caminos del entendimiento institucional que devuelvan el ejercicio público a la decencia y vocación de servicio.

Como la condición de libre pensador es consustancial con mi naturaleza, en los próximos días, estructuraré en los medios de comunicación mis ideas al respecto porque una carta similar acabo de enviar al amigo Luis Abinader. Aprendí a no tener miedo a defender mis planteamientos, y publicaré mi propuesta porque una sociedad perturbada por policías del pensamiento, se torna necesario llevar al corazón de los ciudadanos los anhelos de un verdadero cambio. Y la ejecución de las aritméticas electorales necesarias para ganar en el 2020 tienen al candidato del PRM y a usted de actores fundamentales. Nos espera el porvenir!

Afectos,

Guido Gómez Mazara

Contenidos relacionados:

Catrain propone enfrentar al PLD con una alianza amplia, tipo Arca de Noé: «ya las ideologías no importan»

Guido Gómez Mazara propone que Luis y Leonel lideren un «pacto útil» de la oposición contra PLD