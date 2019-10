JCE aprueba la realización de una Auditoría Forense al Sistema de Voto Automatizado

Cortesía de Noticias SIN

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Pleno de la Junta Central Electoral (JCE), aprobó este lunes la realización de una Auditoría Forense al Sistema de Voto Automatizado utilizado en las Primarias Simultáneas de los Partidos de la Liberación Dominicana (PLD) y Revolucionario Moderno (PRM) el pasado 6 de octubre.

La Auditoría Forense será realizada por una empresa de renombre y crédito internacional con experiencia en material electoral e incluirá el análisis del Secreto del Voto y No Trazabilidad; Integridad de los datos y objetos de la Base de Datos; trabajo fuera de línea; análisis del programa fuente (Código Fuente) versus Programa Objeto de la Unidad de Votación Automatizada; y evaluación de la Infraestructura Tecnológica que soporta el Sistema de Votación Automatizada, haciendo énfasis en los aspectos de seguridad.

Según establece el Acta No. 32-2019 de la Sesión Administrativa Extraordinaria del Pleno de la JCE celebrada este 14 de octubre de 2019, se dispuso que dicha Auditoría sea llevada a cabo por una empresa de renombre y crédito internacional con experiencia en el área electoral y se autorizó que su contratación se realice bajo un procedimiento de urgencia, según establecen la ley y Reglamentos que rigen las contrataciones públicas en el país.

El Acta establece igualmente el objeto y alcance de la Auditoría Forense, con los siguientes componentes:

1) Secreto del Voto y No trazabilidad:

a) Verificar que no existe una correlación entre el voto y la identidad del votante en el comprobante impreso;

b) Comprobar que en la información registrada en las bases de datos, QRs y comprobantes físicos no hay referencia que permitan, sugieran o induzcan a relacionar el voto y el votante;

c) Comprobar el método utilizado para eliminar la posibilidad de correlacionar el voto y el votante en la base de datos;

2) Integridad de los datos y objetos de la Base de Datos.

a) Confirmar que es auditable:

I) Certificar que lo elegido por el elector es exactamente lo impreso en el comprobante de votación;

II) Certificar que lo impreso es exactamente lo registrado;

III) Certificar que la relación de votación de cada mesa es exactamente la suma de los votos impresos (consolidación en acta de votación);

IV) Certificar que la relación de votación transmitida es exactamente la relación de votación recibida:

V) Certificar que la consolidación de los votos transmitidos es exactamente la consolidación de los votos recibidos.

b) Análisis Bases de Datos Unidad Votación Automatizada y Servidores centrales;

c) Análisis del QR;

d) Análisis de transmisión de datos vía modem 3G y QR;

e) Análisis Bases de Datos y del Sistema de Consolidación de resultados de Microsoft Azure.

3) Trabajo fuera de línea (no online):

a) Certificar que durante el proceso de votación el sistema funciona operativamente sin conexión de las redes.

4) Análisis programa fuente (código fuente) vs programa Objeto de la Unidad de Votación Automatizada:

a) Certificar que el ejecutable instalado es el mismo en todas las urnas de votación utilizadas.

5) Evaluar la Infraestructura Tecnológica que soporta el Sistema de Votación Automatizada, haciendo énfasis en los aspectos de la seguridad.

La Sesión estuvo integrada por el Presidente de la JCE, Magistrado Julio César Castaños Guzmán, así como los Miembros Titulares Magistrados Roberto Saladín Selin, Carmen Imbert Brugal, Rosario Graciano de los Santos y Henry Mejía Oviedo, asistidos del Secretario General de la JCE, doctor Ramón Hilario Espiñeira Ceballos.