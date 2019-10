Oisoe anuncia pagos a deudas millonarias de ingenieros contratistas

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) anunció que continuará saldando, entre esta y la próxima semana, deudas de 2 a 10 millones de pesos contraídas con los contratistas de obras, anunció hoy el director general de la institución, Francisco pagan.

La información fue suministrada al presidente del Codia, ingeniero Dionisio Navarro, durante una visita girada al funcionario previo a una reunión de trabajo sostenida por el dirigente profesional con los ingenieros, arquitectos y agrimensores que laboran en la institución oficial.

Pagán, expresó que al momento de su designación encontró compromisos económicos por miles de millones de pesos, los cuales se han ido pagando tras las investigaciones y valuaciones realizadas por él y el equipo técnico que analiza los contratos y ejecuta los trabajos de campo de comprobación de las demandas de pagos elevadas por los contratistas-

Dijo que ha sido de alto interés del presidente de la República, Danilo Medina, que las deudas reales sean honradas por la institución, indicando que durante su gestión se han saldados muchos compromisos por la construcción de infraestructuras con muchos años de ser levantadas y que anteceden los gobiernos del mandatario.

Hoy le informo que a partir de esta semana posiblemente iniciaré los pagos de deudas de 2.0 a 10.0 millones de pesos, le expresó Pagan al ingeniero Navarro y, aclaró que iniciará con los que tienen menor monto para de esa manera beneficiar a la mayor cantidad de contratistas.

Agregó que quienes han cumplido con la Oisoe hay que pagársele su dinero, y dijo no explicarse las razones por las cuales existen profesionales que, no obstante haber honrado sus compromisos, previo al asumir el poder el licenciado Medina, no habían podido cobrar los recursos económicos correspondientes.

Sostuvo que el proceso de pagos a los contratistas comprometidos con la institución que preside se iniciaron desde que asumió la posición y, los cuales no se detendrán puesto que se trata de una acción no solo de alto contenido humano, sino de responsabilidad institucional.

En tanto, el presidente del Codia, quien estuvo acompañado de la arquitecta Nidia Abreu, miembro de la junta directiva nacional del gremio, agradeció la voluntad y disposición del director de la OISOE de cumplir con esos compromisos y por haber escuchado la petición que en ese sentido le había planteado al asumir los destinos del gremio el 14 de agosto del año en curso.

Precisó que el «gesto» del ingeniero Pagan debería ser asimilado por otros funcionarios cuyas instituciones que dirigen adeudan miles de millones de pesos a contratistas de obras pertenecientes al gremio.

Subrayó que el Codia tiene la obligatoriedad, por ley de defender el ejercicio profesional de sus miembros , trabajar por el logro de mejores condiciones de vida, su inserción en el mercado laboral y su bienestar general, por lo que afirmó que las acciones que realiza el ingeniero Pagan robustecen los esfuerzos que en ese sentido realiza el gremio.

El ingeniero Dionisio Navarro, conversa con el director de la Oisoe, durante la visita que en compañía de la arquitecta Nidia Abreu, le giró al funcionario.