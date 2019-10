Senador Marco Rubio: “Imposible gobernar en democracia sin un consenso”

Foto: El senador Marco Rubio mientras se dirige a los invitados a la75 Asamblea de la SIP.

Coral Gables, Florida.– El senador federal Marco Rubio expresó que “es imposible gobernar en democracia sin un consenso” y advirtió que “las divisiones son devastadoras para las democracias en la región”, resaltando la importancia que tiene el periodismo en la región, “ahora más que nunca”, para afrontar las amenazas a la libertad de prensa y a las pérdidas de libertades en algunas naciones.

“Las divisiones son devastadoras a largo plazo para los países y para la comunidad internacional. Son sumamente peligrosas, porque ningún país puede sobrevivir dividido”, sostuvo en alusión a gobiernos dictatoriales en el hemisferio.

El influyente senador republicano, que pertenece al Comité de Relaciones Exteriores, Inteligencia y subcomité de Seguridad en el Congreso, emitió sus consideraciones durante su presentación en la 75 Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que se realiza en esta ciudad, donde el periodista Alejandro Aguirre, ex presidente de la SIP, sirivió de moderador.

“Tener una democracia no es fácil. Las dictaduras son eficientes, pero son horribles para las naciones. Tener una República como lo hemos hecho en este país y los demás países del hemisferio, no ha sido fácil, porque eso requiere no simplemente de unas elecciones, lo que lo convierten en una democracia, eso requiere de otros factores”, subrayó Rubio, quien además resaltó el papel que desempeñan los periodistas y los medios de comunicación libres, en una democracia.

“Es posible celebrar unas elecciones sin ser libres, por ejemplo, unas elecciones donde los candidatos contrarios no tienen acceso a medios de comunicación y donde pueden encarcelar o eliminar candidatos que tengan mínima posibilidad de ganar, eso no es una elección”, reiteró Marco Rubio.

El senador cubanoamericano puntualizó en que “hemos visto en diferentes partes un modelo en el que se realizan elecciones y luego no se gobierna como un demócrata. Pero una democracia, un república verdadera requiere llegar a entendimientos con personas que no están de acuerdo con uno.”

“Imposible gobernar un país donde el 40% de la población se siente aplastado, sin voz”, enfatizó Rubio, quien además hizo provecho para señalar ante cientos de periodistas de diferentes países de América Latina y otras naciones, sobre los peligros de los denominados “fakenews”, tomando en referencia lo que pueden hacer gobiernos autoritarios como el caso de Venezuela, Nicaragua y Cuba, entre otros.

La Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, atrajo la atención de periodistas de medios en América Latina, incluidos, República Dominicana, representando por Miguel Franjul, vicepresidente Regional de la SIP y director del Listín Diario, así como también, su esposa Wendy Santana, José Monegro del periódico El Día y su esposa Angela Medina.

En las sesiones de los días anteriores del importante encuentro, también participó la periodista investigadora Nuria Piera, miembro de la Junta de Directores de la SIP.

El tema de Venezuela y los mecanismos que realiza el gobierno para acallar la prensa, estuvieron muy presentes en esta Asamblea General, entre los que figuran según, una nueva modalidad, “los secuestros express de periodistas.”

Informe de República Dominicana ante la SIP

Mientras que el marco de la Asamblea General de la SIP, Miguel Franjul, reseñó en su informe, las denuncias realizadas por los periodistas dominicanos, Marino Zapete de “El Jarabe de Zapete”, quien asegura que su programa fue “sacado del aire” por presiones por parte de familiares del Procurador General de la República y el otro caso fue el de la periodista Teresa Casado del periódico El Día, quien denunció haber recibido serias amenazas por su labor periodística y por parte de un imputado por narcotráfico.

Estos dos hechos, se encuentran en el informe de Libertad de Prensa en la Región para este año 2019 y en torno al país caribeño, el que se encuentra inmerso en una vorágine política.