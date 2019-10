“Yo no quiero ese hombre aquí, no me hagan llamar a palacio” Sonia Mateo arremete contra Coronel

DAJABÓN, República Dominicana.- La senadora por Dajabón, Sonia Mateo, arremetió contra un coronel del Ejército quien supuestamente habría impedido la entrada a miembros de su equipo a uno de los centros de votación.

“Yo no quiero ese hombre aquí, no me hagan llamar a palacio”, expresó la legisladora momentos en que hizo una llamada desde su celular.

Mateo se quejó “ese tipo no tiene ningún tipo de conocimiento de nada, hasta a mí me empujaron cuando llegué”.

Inmediatamente la senadora se dispuso a salir del recinto se escucharon varios disparos.