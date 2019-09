SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El tenor dominicano de fama internacional, Francisco Chaín Casanova, falleció esta mañana de jueves en Nueva York, en donde residía. Estaba afectado desde 2017 por una seria enfermedad.

Artistas, admiradores y amigos se lamentan por el fallecimiento del artista, que brilló internacionalmente gracias a la su calidad interpretativa en el mundo lírico.

La información fue dada a conocer por sus parientes mediante las redes sociales, al tiempo de lamentar el fallecimiento de Casanova, una de las máximas figuras nacionales de amplio reconocimiento en el mundo de la ópera mundial.

Uno de sus principales logros lo obtuvo el 18 de mayo de 1996, Francisco Casanova sustituyó a Luciano Pavarotti en el espectáculo Pavarotti and Friends en el Teartro de la Filarmónica de New York, interpretando arias y duetos de La Boheme, Un Ballo in Maschera, L’Mico Fritz, Tosca, IlTrovatore y Lucía. Dos días después apareció cantando con la Opera Orchestraof New York el papel del Rey Carlo de la ópera GiovanaD’Arco, de Verdi.

En 1978, muy temprano en el inicio de su vida artística, tras estudiar en Conservatorio Nacional de Música en los años setenta orientado por el inolvidable tenor clásico Rafael Sánchez Cestero, se radico en Estados Unidos, nación en la que comenzó a destacarse en giras operativas, para luego ir a Italia, Francia, España, Alemania, Polonia y Yugoslavia. Fue también aclamado en países de América Latina, en especial en Puerto Rico y Colombia.

Durante su trayectoria de presentaciones encarnó a Oronte (I Lombardi), Pinkerton (Madame Butterfly) y Manrico (Don Carlo), en el Metropolitan Opera House de New York. En Europa se ha destacado en los papeles de Alvaro (La Forza del Destino), en Avignon, y Gustavo (Un Ballo in Maschera), en Klagenfurt, Austria. Ha actuado además con la ópera de Ontario (Canadá), en el Teatro Massimo de Palermo; en el Stadtteater de Wiesbaden; y en Munich se presentó en la Casa de América y en el Instituto Orff.

En 1997 hizo en San Juan, Puerto Rico, el papel de Gabriele Adorno en la ópera Simon Boccanegra; en Palma de Mallorca apareció en el rol de Don Carlo y en Santa Fé de Bogotá fue el Cavaradossi de Tosca. En junio del mismo año hizo su debut en el Spoleto Festival en los Estados Unidos al cantar en el Requiem de Verdi, el cual ha interpretado con gran éxito también en Austria e Italia. Durante el mismo año se presentó con la Orquesta Sinfónica de Denver, con la que hizo el Stabat Mater de Rossini”, indica la biografía del sitio.

En España se ha presentado también en Cataluña y el país vasco. En Oviedo y Gijón cantó el Roberto Devereux de Donizetti, y una semana después lo repitió en la ciudad de Dresden, en el Semper Opera.

El 13 de abril de 1999 debutó en el Carnegie Hall, bajo la dirección del Maestro Eve Queler, encarnando el personaje de Eleazar de la ópera La Juive, de Halevy.

Habia nacido en El Seybo el 3 de octubre de 1957. Sus primeras lecciones de música las recibió de su madre, a la edad de siete años.