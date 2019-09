SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Con la presencia de distintos representantes y gestores de los sectores de gastronomía, salud, comunicación, ciencias sociales y jurídicas, y cultura; la Fundación Corripio anunció los galardonados en los Premios Fundación Corripio 2019. Entre ellos, Fausto Rosario, director de Grupo Acento, por la categoría reportaje en prensa escrita.

“Es uno de los periodistas emblemáticos de República Dominicana en todos los géneros y por su amplia carrera en el periodismo nacional”, refirió José Luis «Pepín» Corripio Estrada, presidente de la fundación y de Grupo Corripio, al calificar el galardón como una decisión acertada.

Ante el anuncio del premio, Rosario se expresa con las palabras siguientes:

Agradecido de la Fundación Corripio por el reconocimiento, pues sin dudas se trata de uno de los premios de mayor trascendencia y prestigio de la sociedad dominicana. En este caso el reconocimiento a un conjunto de instituciones y personas me permite reflexionar con humildad sobre el rol que me ha tocado desempeñar en los medios de comunicación, como reportero, periodista, analista y reportajista, además de director, que lo he sido de medios impresos y digitales.

Considero un acierto de la Fundación Corripio cada año variar el reconocimiento, del modo en que se sigue haciendo, pues la variedad y amplitud permite abarcar áreas que pudieran ir quedando en el olvido. En mi caso me ha tocado trabajar como autor de reportajes durante muchos años en diarios como El Siglo, Hoy, El Caribe, además de la revista Rumbo. Allí está parte de la historia que me ha tocado construir, en una versión crítica, cuestionadora, como corresponde al periodismo.

En el caso del periodismo dominicano no es esta la época de las grandes historias, publicadas en 15 y 20 páginas de los diarios, como ocurrió en el pasado. Sin embargo, los premios de la Fundación Corripio tienen el acierto de buscar en ese pasado, y creo que es un intento por mostrar esa manera de hacer periodismo que se ha ido achicando, porque el periodismo de hoy carece de la profundidad que tuvo en el pasado reciente.

Estos premios son también una oportunidad para mirar hacia atrás y tomar lo más valioso, lo que finalmente trasciende, y nos hace más útiles como reporteros y periodistas, para que la sociedad alcance la justicia, la equidad y el mejoramiento de la democracia que merece.

Agradezco a Pepín Corripio por sus palabras, anoche, cuando me informó que había sido sido seleccionado como autor de reportajes en prensa escrita en los últimos 20 años. Me dijo que para él no había que hablar mucho ni dar explicaciones, porque se trataba de un historial periodístico de reportajes de trascendencia. Me siento honrado por este reconocimiento, y agradezco también a los miembros del jurado que tomaron en cuenta mi labor periodística”.

Corripio reiteró la importancia que tiene para su persona el apoyo de iniciativas que reconozcan la buena labor en el entorno profesional dominicano.

“La sociedad y el gobierno fallan diciendo que se persigue el delito, la corrupción y la delincuencia, pero no se premia nunca a los que necesitan ser reconocidos. Eso es una mala señal para la juventud porque ven que el sacrificio no es reconocido”, reflexionó.

Además del área de Comunicación, los premios reconocerán el próximo 21 de octubre en el Teatro Nacional a la directora Germana Quintana (Teatro), el gastroenterólogo Fernando Contreras (Ciencias Naturales y Salud) y el Colegio Dominicano dela Salle (Ciencias Sociales y Jurídicas).

En el apartado Premios Familia Corripio Alonso se reconocerá la labor de las instituciones religiosas Vicaría de Pastoral Social (Arquidiócesis de Santo Domingo) y Hogares Residencia Ángeles Custodios.

Todos los reconocidos recibirán una estatuilla alusiva, un diploma y un millón de pesos en efectivo.