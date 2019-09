Foto: María Ávila

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Aplazaron para el viernes el conocimiento de medida de coerción para Rodolfo Cedeño, también implicado en la red de narcotráfico de César Emilio Peralta (César el Abusador), quien se entregó a las autoridades el pasado viernes.

Su defensa solicitó el aplazamiento, que fue acogido por la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, a fin de que la defensa obtenga documentos que no han completado dentro de sus presupuestos de prueba.

Cedeño tiene una casa de cambio que, según el expediente del órgano persecutor, se utilizaba para lavado de activos.

“Nos llamó la atención que el Ministerio Público está muy seguro de lo que va a pasar sin haberlo probado, teniendo en cuenta que lo que tienen son un sinnúmero de conversaciones que nada tienen que ver con delito ni acuerdos”, expresó Ivanna Rodríguez, de la defensa técnica del imputado.

Los abogados establecieron que el vínculo que plantea el Ministerio Público para asociar a Cedeño de César el Abusador, es que este frecuentaba los establecimientos comerciales que pertenecen al narcotraficante.

En ese sentido, Joaquín Pérez, de la barra del imputado, argumentó que “después no hay ninguna otra vinculación. No hay una foto, no hay una llamada. Ni siquiera hay nada que pruebe que ellos se conozcan, hasta el día de hoy”.