Cuba frena la creación de cooperativas, la fórmula más parecida a las pymes

Foto: Acento.com.do/Archivo

LA HABANA, Cuba.- El Gobierno cubano publicó este viernes nuevas normas y suspendió temporalmente la creación de cooperativas no agropecuarias (CNA), una fórmula de trabajo no estatal permitida desde el año 2013 y equiparable a pequeñas y medianas empresas con varios socios, en un país que por ahora no reconoce a las pymes.