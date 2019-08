Octavio Dotel: «Mi cuarto me lo gane pichando… Soy inocente»

Foto: Foto: Mery Ann Escolastico/ Octavio Dotel

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- «Mi cuarto me lo gane pichando y ustedes lo saben. Mi dinero me lo gane limpio, no tengo nada que ver», fue el grito desesperado y colérico del exdeportista Octavio Eduardo Dotel mientras era trasladado a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

El exlanzador dominicano que jugó en las Grandes Ligas para 13 equipos diferentes, no dejó de repetir su inocencia mientras era perseguido por los miembros de la prensa.

«…Pichando en un terreno bajo cero, en el frío», agregó el expelotero. «Eso está en la prensa y está en mi biografía. Soy inocente», repitió.

La Oficina de Atención Permanente de la Fiscalía del Distrito Nacional aplazó para el próximo lunes 26 el conocimiento de medidas de coerción contra Dotel y tres imputados que la Procuraduría General de la República acusó de formar parte de la red que encabeza el narcotraficante «Cesar el abusador».

El juez José Alejandro Vargas dictó la decisión a los fines de que el Ministerio Público deposite las pruebas, además de que dos de los imputados no tenían abogados.

Además del expelotero de grandes ligas se encuentran como implicados en este caso José Bernabé Quiterio, Roberto José Cáceres y Obispo Feliz Lorenzo.